Gail Gas Connection: अब आवेदन करने के इतने दिन बाद मिलेगा गेल गैस कनेक्शन, बढ़ाई गई वेंडरों की संख्या

जागरण संवाददाता, मेरठ। अगर आप गेल गैस से खाना पकाना चाहते हैं लेकिन कनेक्शन समय से न मिल पाने की समस्या से चिंतित हैं तो अब समस्या भूल जाइए। पुरानी समस्या का समाधान गेेल गैस लिमिटेड ने कर दिया है। अब आवेदन करने के बाद 15 दिन बाद कनेक्शन मिल जाएगा।

कुछ महीने पहले तक ऐसी समस्या थी कि गेल गैस के आवेदन करने वालों को तीन-चार साल तक भी कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। अलग-अलग स्तरों पर शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा था। कहीं वेंडर की समस्या तो कहीं वार्ड में पाइप लाइन को लेकर विरोध की समस्या।

बहरहाल, गेल गैस ने इसका समाधान निकालने के लिए प्रयास शुरू किए। नए आवेदनों को रोका गया और पुराने आवेदनों के निस्तारण पर तेजी से कार्य शुरू हुआ। आठ से अधिक वेंडर नियुक्त किए गए। स्टील पाइप की रिंग तैयार की गई। जगह-जगह पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त करने वाले जेसीबी चालकों व ठेकेदारों पर रिपाेर्ट दर्ज कराई जाने लगी।