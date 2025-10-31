Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gail Gas Connection: अब आवेदन करने के इतने दिन बाद मिलेगा गेल गैस कनेक्शन, बढ़ाई गई वेंडरों की संख्या

    By Pradeep Diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:48 PM (IST)

    मेरठ में गेल गैस कनेक्शन की समस्या का समाधान हो गया है। अब आवेदन करने के 15 दिन के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा। पहले आवेदकों को सालों तक इंतजार करना पड़ता था। गेल गैस लिमिटेड ने पुराने आवेदनों का निस्तारण किया और नए वेंडरों की नियुक्ति की। पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की गई। महाप्रबंधक विनय कुमार ने शीघ्र कनेक्शन का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। अगर आप गेल गैस से खाना पकाना चाहते हैं लेकिन कनेक्शन समय से न मिल पाने की समस्या से चिंतित हैं तो अब समस्या भूल जाइए। पुरानी समस्या का समाधान गेेल गैस लिमिटेड ने कर दिया है। अब आवेदन करने के बाद 15 दिन बाद कनेक्शन मिल जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ महीने पहले तक ऐसी समस्या थी कि गेल गैस के आवेदन करने वालों को तीन-चार साल तक भी कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। अलग-अलग स्तरों पर शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा था। कहीं वेंडर की समस्या तो कहीं वार्ड में पाइप लाइन को लेकर विरोध की समस्या।

    बहरहाल, गेल गैस ने इसका समाधान निकालने के लिए प्रयास शुरू किए। नए आवेदनों को रोका गया और पुराने आवेदनों के निस्तारण पर तेजी से कार्य शुरू हुआ। आठ से अधिक वेंडर नियुक्त किए गए। स्टील पाइप की रिंग तैयार की गई। जगह-जगह पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त करने वाले जेसीबी चालकों व ठेकेदारों पर रिपाेर्ट दर्ज कराई जाने लगी।

    उसके बाद समस्या कम होनी शुरू हुई। पांच हजार से अधिक लंबित आवेदनों को निस्तारित किया गया। अब आवेदन करने पर 15 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा। यानी अधिकतम एक महीने में कनेक्शन मिल सकेगा। गेेल गैस लिमिटेड के मेरठ क्षेत्र के महाप्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि अब किसी को भी निराशा नहीं होगी। कनेक्शन शीघ्र किया जाएगा।