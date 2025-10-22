जीडी बख्शी का बड़ा बयान, बोले- अखंड भारत को आजादी 1947 नहीं, 1943 में मिली थी

अखंड भारत की आजादी 1943 में आजाद हिंद फौज व आजाद हिंद सरकार गठन के साथ मिल गई थी। इसे दुनिया के अनेक देशों ने भी मान्यता दी थी। 1947 में मिली आजादी विखंडित भारत को भीख में मिली आजादी है। वर्ष 2014 से पहले तक स्कूलों में चंद्रशेखर व भगत सिंह को आतंकवादी दर्शाने वाली पुस्तक पढ़ाई जाती थी। लंबे समय बाद इससे मुक्ति मिली और अमर शहीदों को सम्मान मिला।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की कि दिल्ली में आजाद हिंद फौज के 26 हजार बलिदानियों के लिए स्मारक व नेताजी सुभाष चंद बोस की विशाल प्रतिमा कर्तव्य पथ पर स्थापित की जाए। लोगों से उन्होंने इसके लिए जनांदोलन चलाने की अपील की।

मंगलवार को पीएल शर्मा स्मारक में आजाद हिंद फौज व आजाद हिंद सरकार गठन के 83वें स्थापना दिवस पर आयोजित गोष्ठी में रि. मेजर जनरल गगनदीप बख्शी ने कहा कि आजाद हिंद फौज की संख्या गठन के समय 60 हजार थी। आजादी की जंग में 26,500 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। हमारी सेना की अब संख्या लगभग 13 लाख है। आजादी के 75 साल में 26 हजार सैनिक बलिदान हुए हैं।

आजाद हिंद फौज के इन बलिदानियों को सरकार ने भुला दिया। सुभाष चंद बोस ने इन बलिदानियों की याद में जो स्मारक बनवाया था, उसे 1945 में बम से उड़ा दिया गया। उन्होंने कहा, तोड़ मरोड़कर बदले इतिहास को सही किया जाए। बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाए।