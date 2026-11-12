गंगा स्नान मेले में भैंसा-बुग्गी दौड़ पर लगा प्रतिबंध: मेरठ, बागपत, मोदीनगर के 11 युवा समूहों को नोटिस

जागरण संवाददाता, मेरठ। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान मेले के दौरान युवाओं के ग्रुपों द्वारा भैंसा-बुग्गी दौड़ कराई जाती है। इनमें मेरठ, बागपत और मोदीनगर के ग्रुप शामिल हैं। हापुड़ जिला प्रशासन ने इस भैंसा-बुग्गी दौड़ पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

इसके लिए तीनों स्थानों के कुल 11 ग्रुपों को चिह्नित करके इन्हें दौड़ कराने से रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस से मांग की गई है। इनके साथ ही पूर्व में दौड़ कराने वाले तथा इस संभावित युवाओं के नए समूहों को भी चिह्नित करके उनपर भी अंकुश लगाने के लिए कहा गया है। जिसपर जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

हापुड़ की जिलाधिकारी कविता मीना द्वारा खुफिया पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मंडलायुक्त, एडीजी के साथ साथ मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और संभल के डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर यह मांग की गई है। उत्तर भारत का प्रमुख मेला बताया है कि गढ़मुक्तेश्वर का गंगा स्नान मेला पूरे उत्तर भारत का प्रमुख मेला है, जिसमें कई राज्यों के साथ साथ दूर-दूर से लोग शामिल होते हैं। इस बार मेला 15 से 26 नवंबर तक होगा। इस मेले के दौरान तथा मेले में आते समय कई मार्गों पर बड़ी संख्या में युवाओं के ग्रुप भैंसा-बुग्गी लाते हैं और उनकी दौड़ कराते हैं।

इसके लिए पशुओं को मादक पदार्थ खिलाकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर दौड़ाया जाता है, जिससे दुर्घटनाओं में जनहानि और पशुहानि होती है। दुर्घटनाओं और पशु क्रूरता के इस सिलसिले को रोकने के लिए भैंसा-बुग्गी दौड़ पर सख्ती से रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है।

तीन जनपदों के 11 समूह चिह्नित डीएम हापुड़ की रिपोर्ट के मुताबिक भैंसा-बुग्गी दौड़ मेरठ में तेजगढ़ी चौराहा से, मोदीनगर तथा बुलंदशहर में कई निर्धारित स्थानों से शुरू होती है। दौड़ कराने वालों में मेरठ के सात, मोदीनगर के तीन और बागपत के युवाओं के एक समूह को चिह्नित किया है।