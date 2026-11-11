अर्धकुंभ की तैयारियों के बीच सामने आए हरिद्वार के सप्तऋषि के हालात..! गंगा स्नान की राह में बह रहा सीवर का नरक

सीवर की समस्या से व्यापारियों और श्रद्धालुओं को रोज दो-चार होना पड़ रहा है। सुबह सात से नौ बजे के बीच सबसे अधिक गंदा पानी सड़क पर बहता है। श्रद्धालु गंदगी पार कर गंगा जाते हैं और लौटते समय भी इसी से गुजरते हैं। पिछले एक साल से व्यापार भी प्रभावित है। अधिकारी आते हैं, सफाई कराते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं करते।

-राकेश व्यापारी सप्तऋषि हरिद्वार



काफी समय से सीवर और नाली का पानी सड़क पर बह रहा है। पार्षद, महापौर और विधायक तक समस्या बता चुके हैं, लेकिन समाधान की तारीख किसी को पता नहीं। गंदगी और गड्ढों के कारण बाइक और रिक्शा चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अधिकारी कभी मिट्टी तो कभी पत्थर डालकर चले जाते हैं।

-वीरू, मेडिकल स्टोर संचालक सप्तऋषि हरिद्वार



एक वर्ष से समस्या बनी हुई है। सीवर के साथ पानी की लाइन भी टूटी पड़ी है। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। श्रद्धालुओं को गंदगी से होकर गंगा स्नान के लिए जाना पड़ता है। व्यापारी दिनभर दुर्गंध झेल रहे हैं। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बावजूद राहत नहीं मिली।

- सतेंद्र चौहान, व्यापारी सप्तऋषि हरिद्वार



क्षेत्र में सीवर की समस्या ने स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी है। गंदगी और बदबू के कारण दुकानों पर ग्राहकों का आना प्रभावित हो रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होना जिम्मेदार विभागों की उदासीनता को दर्शाता है।

-संजय कुमार स्थानीय निवासी सप्तऋषि हरिद्वार



सप्तऋषि क्षेत्र में जो सीवर की गंदगी की समस्या बनी हुई है। वह नगर निगम से संबंधित नहीं है। इस संबंध में जल संस्थान जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। साथ ही निगम की ओर से नोटिस भी दिया गया है। सीवर लाइन के सही होने के बाद वहां सड़क की मरम्मत का कार्य भी होना है।

- नंदन कुमार, नगर आयुक्त एवं अपर मेलाधिकारी हरिद्वार