मेरठ में फिर डायवर्जन लागू, घूमकर जाएंगे वाहन; कहां बनाई जा रही है नई पुलिया?  

जागरण संवाददाता, मेरठ। गढ़ रोड पर आज डायवर्जन रहेगा क्योंकि मंगलवार रात से ही होटल हारमनी इन के पास पुलिया निर्माण का कार्य शुरू करने के साथ ही जल निकासी के लिए ह्यूम पाइप डाला जाएगा। इस कारण यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से जाना पड़ेगा। हालांकि गुरुवार से व्यवस्था में बदलाव करके आधी पुलिया से दोनों तरफ के वाहन निकाले जाएंगे। यह व्यवस्था गांधी आश्रम से तेजगढ़ी जाने वाले मार्ग पर रहेगी।

वहीं तेजगढ़ी से गांधी आश्रम की तरफ जाने वाले मार्ग की आधी पुलिया का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इस तरफ का हिस्सा बंद रखा जाएगा। यानी इस तरफ के वाहन भी दूसरी तरफ की पुलिया पर भेजे जाएंगे। 36 मीटर लंबी पूरी पुलिया निर्माण में लगभग 90 दिन लग जाएंगे।

एक तरफ की 18 मीटर की आधी पुलिया बनने में 45 दिन लगेंगे जबकि दूसरी तरफ की 18 मीटर की आधी पुलिया बनने में भी 45 दिन लगेंगे। इसका मतलब यह है कि 90 दिनों तक पुलिया के आधे-आधे हिस्से पर बारी-बारी से वाहन निकाले जाते रहेंगे। इसको लेेकर मंगलवार दोपहर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, मुख्य अभियंता, एडीएम सिटी ब्रिजेश सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा तथा सेतु निगम के अभियंता ओम प्रकाश के साथ संयुक्त गढ़ रोड व्यापार समिति के अध्यक्ष विपुल सिंघल व व्यापारियों की बैठक हुई।

इसमें तय हुआ कि यातायात सुचारू रहे इसलिए पुलिया दो चरणों में बनेगी यानी पहले 18 मीटर की आधी पुलिया बनेगी उसके बाद बाकी 18 मीटर की आधी पुलिया। भारी वाहनों का डायवर्जन पहले ही किया जा चुका है। यहां 10 से अधिक सुरक्षा कर्मी लगाकर सड़क की यातायात व्यवस्था को ठीक रखा जाएगा। इस मौके पर विकास मित्तल, धर्मपाल सिंह, मदन लाल, मनोज गुप्ता सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।



सामानांतर पाइप डालना है इसलिए आज बंद रहेगी गढ़ रोड

गढ़ रोड पर होटल हारमनी के पास नाले पर पुलिया बनाई जानी है। पुलिया बनाने के कारण नाले से इस हिस्से को बंद कर दिया जाएगा लेकिन जल निकासी रोका नहीं जा सकता। इसलिए जल निकासी सुचारू रखने के लिए पुलिया के समानांतर ही खोदाई करके पाइप डाल दिए जाएंगे।