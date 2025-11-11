मेरठ में फिर डायवर्जन लागू, घूमकर जाएंगे वाहन; कहां बनाई जा रही है नई पुलिया?
मेरठ के गढ़ रोड पर पुलिया निर्माण के कारण आज डायवर्जन रहेगा। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। पुलिया का निर्माण दो चरणों में होगा, जिसमें प्रत्येक चरण में 45 दिन लगेंगे। यातायात को सुचारू रखने के लिए आधी पुलिया से दोनों तरफ के वाहन निकाले जाएंगे। सड़क पर धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, मेरठ। गढ़ रोड पर आज डायवर्जन रहेगा क्योंकि मंगलवार रात से ही होटल हारमनी इन के पास पुलिया निर्माण का कार्य शुरू करने के साथ ही जल निकासी के लिए ह्यूम पाइप डाला जाएगा। इस कारण यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से जाना पड़ेगा। हालांकि गुरुवार से व्यवस्था में बदलाव करके आधी पुलिया से दोनों तरफ के वाहन निकाले जाएंगे। यह व्यवस्था गांधी आश्रम से तेजगढ़ी जाने वाले मार्ग पर रहेगी।
वहीं तेजगढ़ी से गांधी आश्रम की तरफ जाने वाले मार्ग की आधी पुलिया का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इस तरफ का हिस्सा बंद रखा जाएगा। यानी इस तरफ के वाहन भी दूसरी तरफ की पुलिया पर भेजे जाएंगे। 36 मीटर लंबी पूरी पुलिया निर्माण में लगभग 90 दिन लग जाएंगे।
एक तरफ की 18 मीटर की आधी पुलिया बनने में 45 दिन लगेंगे जबकि दूसरी तरफ की 18 मीटर की आधी पुलिया बनने में भी 45 दिन लगेंगे। इसका मतलब यह है कि 90 दिनों तक पुलिया के आधे-आधे हिस्से पर बारी-बारी से वाहन निकाले जाते रहेंगे। इसको लेेकर मंगलवार दोपहर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, मुख्य अभियंता, एडीएम सिटी ब्रिजेश सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा तथा सेतु निगम के अभियंता ओम प्रकाश के साथ संयुक्त गढ़ रोड व्यापार समिति के अध्यक्ष विपुल सिंघल व व्यापारियों की बैठक हुई।
इसमें तय हुआ कि यातायात सुचारू रहे इसलिए पुलिया दो चरणों में बनेगी यानी पहले 18 मीटर की आधी पुलिया बनेगी उसके बाद बाकी 18 मीटर की आधी पुलिया। भारी वाहनों का डायवर्जन पहले ही किया जा चुका है। यहां 10 से अधिक सुरक्षा कर्मी लगाकर सड़क की यातायात व्यवस्था को ठीक रखा जाएगा। इस मौके पर विकास मित्तल, धर्मपाल सिंह, मदन लाल, मनोज गुप्ता सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
सामानांतर पाइप डालना है इसलिए आज बंद रहेगी गढ़ रोड
गढ़ रोड पर होटल हारमनी के पास नाले पर पुलिया बनाई जानी है। पुलिया बनाने के कारण नाले से इस हिस्से को बंद कर दिया जाएगा लेकिन जल निकासी रोका नहीं जा सकता। इसलिए जल निकासी सुचारू रखने के लिए पुलिया के समानांतर ही खोदाई करके पाइप डाल दिए जाएंगे।
जब तक पुलिया का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक इस पाइप से पानी की निकासी होगी। जब पुलिया निर्माण पूर्ण हो जाएगा तब जल निकासी पुलिया से शुरू कर दी जाएगी और पाइप हटा लिए जाएंगे। पाइप डालने का कार्य एक साथ होना है इसलिए बुधवार को डायवर्जन रहेगा।
30 नवंबर तक तैयार होगा सैंपल
30 नवंबर से पहले ग्रिड योजना के तहत गढ़ रोड पर गांधी आश्रम से तेजगढ़ी के बीच किसी भी 200 मीटर के भाग में सड़क का विकास कार्य पूर्ण किया जाएगा ताकि व्यापारियों व शहरवासियों को यह पता चल सके कि आखिर सीएम ग्रिड वाली रोड किस तरह होती है। यही नहीं 30 नवंबर से पहले संपूर्ण दो किलोमीटर के भाग में डिवाइडर को तैयार किया जाएगा जिसमें डिवाइडर के बीच पक्की सतह को तोड़कर साफ मिट्टी डालकर पौधे लगाए जाएंगे।
लगातार होगा पानी का छिड़काव
सड़क पर निरंतर प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी छिड़कने की व्यवस्था रहेगी, सड़क लगातार गीली रहे ताकि धूल ना उड़े। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
