CM Grid Yojana: अब यूपी के इस जिले में होगा सड़क चौड़ीकरण का काम, मगर 800 दुकानदारों को रोजाना होगा करोड़ों का नुकसान

जागरण संवाददाता, मेरठ। सीएम ग्रिड योजना के तहत गढ़ के चौड़ीकरण को लेकर गांधी आश्रम से तेजगढ़ी चौराहे तक मार्ग को नगर निगम के अधिकारियों ने एक माह के लिए बंद करने की घोषणा की है। यह मार्ग बंद होने से गढ़ रोड पर स्थित 800 दुकानों के कारोबार पर फर्क पड़ेगा। यहां मौजूद 10 शादी मंडप पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। 25 छोटे-बड़े स्कूलों के बच्चों को परेशानी होगी। गढ़ रोड पर पड़ने वाली 15 कालोनियों के लोगों को परेशानियों का सामना करना होगा।

व्यापारियों ने मंगलवार को होटल हारमनी इन के सामने पुलिया पूरी तोड़ने का प्रदर्शन कर विरोध भी किया। उनका कहना है कि पुलिया तोड़ने से पहले वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए। ताकि उनके कारोबार पर प्रभाव न पड़े। उनका कहना है कि वह चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है, उससे उनका जो नुकसान होगा, वह तो होगी ही, लेकिन पुलिया के टूटने से कारोबार पूरी तरह ठप हो जाएगा।

ये क्या गारंटी है कि एक माह में पूरा हो जाएगा चौड़कीरण संयुक्त गढ़ रोड व्यापार समिति के अध्यक्ष विपुल सिंघल ने बताया कि कुछ दिन पहले नगर निगम ने मंगलपांडेनगर के सामने बनी पुलिया को बनाने के लिए भी एक माह का समय लिया था, लेकिन चार माह में बनकर तैयार हुई है। उनका इससे काफी नुकसान हुआ है। चौड़ीकरण एक माह में निपट जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी हमें लिखकर दें कि एक माह में काम पूरा कर देंगे।

शादी मंडपों को भारी नुकसान

विपुल सिंघल ने बताया कि चौड़ीकरण को लेकर उनकी जिला प्रशासन से काफी समय पूर्व बात हुई थी। यह चौड़ीकरण दीपावली से पूर्व निपटना था, लेकिन अब शुरू कर रहे हैं। एक नवंबर से शादियां शुरू हो जाएगी। एक भी ग्राहक इस रोड पर काम होने के कारण किसी भी मंडप को बुक नहीं कराएगा। जिस कारण शादी मंडपों को बड़ा नुकसान होगा। छोटे दुकानदारों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

स्कूली बच्चों और कालोनी के लोगों को सबसे बड़ी परेशानी

व्यापारियों का कहना है कि गांधी आश्रम से लेकर तेजगढ़ी चौराहे तक सम्राट पैलेश, वैशाली, पंचशील, बैंक, जयदेवीनगर, शिव सरोवर आदि 15 कालोनी है। इनमें से करीब 32 गली गढ़ रोड पर निकलती है। सभी का आना जाना गढ़ रोड से है। वहीं, छोटे बड़े 25 स्कूल है। इन कालोनी से हजारों बच्चे स्कूल आते जाते हैं। इन सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

यह बोले व्यापारी हम सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन होटल हारमनी इन के सामने जो पूरी पुलिया तोड़ने की बात की जा रही है, यह गलत है। पहले पुलिया का वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए। इसके बाद पुलिया को तोड़ा जाए। -विपुल सिंघल, सात फेरे रिसोर्ट के मालिक