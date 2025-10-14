'गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल हो', भाकियू भानु की मांग; विद्युत निजीकरण का किया विरोध

जागरण संवाददाता, मेरठ। गांव गणेशपुर में सोमवार को किसान संसद का आयोजन किया गया, जिसमें भाकियू भानु के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह व प्रदेश अध्यक्ष युवा अमित त्यागी ने किसानों से संवाद किया। कार्यक्रम में संगठन अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश की कुल आबादी का 60 फीसदी हिस्सा कृषि पर निर्भर है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद भी गन्ना मूल्य में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति कुंतल करना चाहिए, जिससे किसान परिवार का भरण पोषण कर सके।

उन्होंने प्रदेश की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में देने के फैसले की भी निंदा की। कहा कि सरकार बिजली कंपनियों को सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के लिए कार्य योजना बना रही है, भाकियू भानू इसका विरोध करती है।

इसके अलावा गांवों को बेसहारा पशुओं से मुक्त कराना, खतौनी में अंश निर्धारण हेतु कैंप का आयोजन, कीटनाशकों व उर्वरकों की अवैध दुकानों पर कार्रवाई, कृषि यंत्रों पर अनुदान, एमएसपी गारंटी कानून, ग्रामीण क्षेत्र को स्मार्ट मीटर मुक्त रखने जैसी मांगें भी उठाईं।