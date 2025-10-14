'गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल हो', भाकियू भानु की मांग; विद्युत निजीकरण का किया विरोध

Language
    मेरठ के गणेशपुर में भाकियू भानु ने किसान संसद का आयोजन किया। भानु प्रताप सिंह ने गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग की ताकि किसानों का भरण पोषण हो सके। उन्होंने बिजली व्यवस्था के निजीकरण का विरोध किया। किसानों को बेसहारा पशुओं से मुक्ति दिलाने और अन्य कृषि संबंधी मांगों पर भी जोर दिया गया। अमित त्यागी ने किसानों से एकजुट रहने का आह्वान किया।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। गांव गणेशपुर में सोमवार को किसान संसद का आयोजन किया गया, जिसमें भाकियू भानु के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह व प्रदेश अध्यक्ष युवा अमित त्यागी ने किसानों से संवाद किया।

    कार्यक्रम में संगठन अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश की कुल आबादी का 60 फीसदी हिस्सा कृषि पर निर्भर है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद भी गन्ना मूल्य में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति कुंतल करना चाहिए, जिससे किसान परिवार का भरण पोषण कर सके।

    उन्होंने प्रदेश की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में देने के फैसले की भी निंदा की। कहा कि सरकार बिजली कंपनियों को सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के लिए कार्य योजना बना रही है, भाकियू भानू इसका विरोध करती है।

    इसके अलावा गांवों को बेसहारा पशुओं से मुक्त कराना, खतौनी में अंश निर्धारण हेतु कैंप का आयोजन, कीटनाशकों व उर्वरकों की अवैध दुकानों पर कार्रवाई, कृषि यंत्रों पर अनुदान, एमएसपी गारंटी कानून, ग्रामीण क्षेत्र को स्मार्ट मीटर मुक्त रखने जैसी मांगें भी उठाईं।

    कार्यक्रम संयोजक भाकियू भानू युवा के प्रदेश अध्यक्ष अमित त्यागी ने भी किसानों से एकजुटता का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष पुनीत त्यागी, राजीव अधाना, अंकित गुर्जर, नितिन त्यागी, ऋषिपाल सिंह, गुरुदयाल सिंह, जगदीश त्यागी, नुसरत सेठ, सुबीस त्यागी, वैभव मित्तल, ऋतिक, यशवीर सिंह, हाजी सबील, पूनम चौहान, राजीव चौधरी, रामपाल राठी, अशोक गुर्जर आदि उपस्थित रहे।