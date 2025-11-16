गोदाम में चलता मिला मिनी कमेला, गैंग्स्टर समेत छह गिरफ्तार...एक भैंस व 12 भैंसों के अवशेष बरामद

जागरण संवाददाता, मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्यामनगर निवासी गैंग्स्टर अपने गोदाम के अंदर मिनी कमेला चला रहा था। पिछले कई महीनों से चल रहे अवैध कमेले की सूचना पर एसपी सिटी की टीम ने रविवार सुबह छापा मारा। पुलिस ने मौके से गैंग्स्टर सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, मौके से एक भैंस जिंदा व 12 भैंसों के अवशेष बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के नीचा सद्दीकनगर निवासी शुऐब पुत्र फारूक का श्यामनगर स्थित पिलोखड़ी पुल के पास गोदाम है। शुऐब ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी आसिफ भारती की हत्या में जेल जा चुका है। शुऐब पर ब्रह्मपुरी थाने में गैंग्स्टर सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। शुऐब कई महीनों से अपने साथी नईम पुत्र यूनुस नीचा सद्दीकनगर, शहजाद पुत्र सलीम निवासी श्यामनगर, आरिफ पुत्र अब्दुल हमीद, आसिफ पुत्र यामीन, जावेद पुत्र रियाजुदीन निवासीगण बनी सराय थाना कोतवाली संग मिलकर अपने गोदाम में मिनी कमेला चला रहा था।

आसपास के लोगों ने कई बार थाना पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लोगों ने एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह से शिकायत की। एसपी सिटी ने मामले की जांच कराई। इसके बाद रविवार की सुबह देहली गेट व कोतवाली थाना पुलिस को भेजकर छापा लगाया। पुलिस ने मौके से एक भैंस जिंदा व 12 भैंस के अवशेष बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने पशु कटान कर रहे गैंग्स्टर शुऐब सहित उक्त सभी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जंगल में ले जाकर सभी अवशेष को गड्ढे में दबवाए। वहीं, उक्त सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी।

थाना पुलिस को नहीं लगी भनक, पुलिस भूमिका की हो रही जांच

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह की टीम ने लिसाड़ी गेट थाना पुलिस को बताए बिना मिनी कमेले पर छापेमारी की। पुलिस ने यहां से छह आरोपितों सहित 12 भैंसों के अवशेष बरामद किए है। मिनी कमेला चलने की शिकायत मिलने के बाद भी थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब चौकी प्रभारी की भूमिका की जांच भी की जा रही है। एसपी सिटी की जांच में सामने आया है कि चौकी प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों के संज्ञान में पूरा मामला चल रहा था।