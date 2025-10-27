Language
    गैंग्स्टर की कर दी थी हत्या, पुलिस को थी अर्से से तलाश...अब मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:07 PM (IST)

    मेरठ में तीन महीने पहले गैंगस्टर सलीम उर्फ दीवाना की हत्या के मामले में 25 हजार के इनामी बदमाश शानू को टीपीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में शानू गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। शानू पर गैंगस्टर सलीम की हत्या का आरोप है, जिसकी हत्या हाशिमपुरा चौकी के पास हुई थी।

    पुलिस की गिरफ्त में घायल 25 हजारी शानू उर्फ शान मोहम्मद। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। तीन महीने पहले कचहरी से आते समय हाशिमपुरा चौकी के पास गैंग्स्टर की हत्या मामले के आरोपित 25 हजारी को टीपीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश के पास से एक तमंचा व दो कारतूस बरामद हुए हैं।
    पुलिस के अनुसार लोहियानगर के फतेहउल्लापुर स्थित पहलवान कालोनी निवासी 45 वर्षीय सलीम उर्फ दीवाना प्रापर्टी डीलिंग का काम करता था। सलीम ब्रह्मपुरी व नौचंदी थाने का गैंग्स्टर था। उस पर 12 से अधिक मुकदमें दर्ज थे।

    गत जुलाई में सलीम जेल से जमानत पर आया था। 30 जुलाई को वह कचहरी से बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। जब वह हाशिमपुरा चौकी के पास पूर्वा शेखलान में पहुंचा तो बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद बदमाश हापुड़ की तरफ से फरार हो गए थे। गैंग्स्टर के स्वजन ने इस संबंध में साबिर पहलवान, महराज कालिया व शानू उर्फ शान मौहम्मद पुत्र शाहिद खान निवासी लक्खीपुरा सहित पांच लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। दो हत्यारोपितों को सिविल लाइंस थाना पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और साबिर पहलवान ने दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया था।

    शानू के लगातार फरार चलने के कारण एसएसपी डा. विपिन ताडा ने उस पर 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित कर दिया था। रविवार देर रात टीपीनगर थाना क्षेत्र की मंडी चौकी प्रभारी महराज सिंह पुलिस टीम के साथ दिल्ली रेलवे लाइन के किनारे गश्त कर रहे थे। जब वह बंबे के पास पहुंचे तो उन्हें एक युवक पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस टीम को देख युवक भागने लगा। पुलिस टीम ने युवक का पीछा किया तो उसने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से युवक घायल हो गया। घायल की पहचान 25 हजारी शानू उर्फ शान मोहम्मद पुत्र शाहिद खान निवासी लक्खीपुरा थाना लिसाड़ी गेट के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपित के पास से एक तमंचा व दो कारतूस बरामद किए हैं।