गैंग्स्टर की कर दी थी हत्या, पुलिस को थी अर्से से तलाश...अब मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ। तीन महीने पहले कचहरी से आते समय हाशिमपुरा चौकी के पास गैंग्स्टर की हत्या मामले के आरोपित 25 हजारी को टीपीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश के पास से एक तमंचा व दो कारतूस बरामद हुए हैं।

पुलिस के अनुसार लोहियानगर के फतेहउल्लापुर स्थित पहलवान कालोनी निवासी 45 वर्षीय सलीम उर्फ दीवाना प्रापर्टी डीलिंग का काम करता था। सलीम ब्रह्मपुरी व नौचंदी थाने का गैंग्स्टर था। उस पर 12 से अधिक मुकदमें दर्ज थे।

गत जुलाई में सलीम जेल से जमानत पर आया था। 30 जुलाई को वह कचहरी से बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। जब वह हाशिमपुरा चौकी के पास पूर्वा शेखलान में पहुंचा तो बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद बदमाश हापुड़ की तरफ से फरार हो गए थे। गैंग्स्टर के स्वजन ने इस संबंध में साबिर पहलवान, महराज कालिया व शानू उर्फ शान मौहम्मद पुत्र शाहिद खान निवासी लक्खीपुरा सहित पांच लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। दो हत्यारोपितों को सिविल लाइंस थाना पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और साबिर पहलवान ने दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया था।