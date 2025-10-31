Language
    गोमांस तस्करों पर लगा गैंग्स्टर, जेल में बंद है इस जिले का गैंगलीडर... गुर्गे जमानत पर

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में पावलीखास गांव निवासी मोहसिन पुत्र शहाबुद्दीन और शाहिद उर्फ मामा पुत्र अजीज नौ मई 2025 को एक मकान में गाय काट रहे थे। ग्रामीण की सूचना पर पुलिस ने मकान में दबिश दी, मगर पुलिस को देखते ही छत के रास्ते दोनों भाग गए थे। पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस ने वेंक्टेश्वरा कालेज के पास नाले के नजदीक घेर लिया था। 

    गोमांस तस्करों पर लगा गैंग्स्टर।


    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। पावली खास गांव के एक मकान में गाय काटने वाले दो गोमांस तस्करों के खिलाफ कंकरखेड़ा इंस्पेक्टर ने गैंग्स्टर एक्ट में केस दर्ज कराया है। वर्तमान में गैंगलीडर जेल में बंद है, जबकि उसका सदस्य जमानत पर बाहर है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है।

    कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में पावलीखास गांव निवासी मोहसिन पुत्र शहाबुद्दीन और शाहिद उर्फ मामा पुत्र अजीज नौ मई 2025 को एक मकान में गाय काट रहे थे। ग्रामीण की सूचना पर पुलिस ने मकान में दबिश दी, मगर पुलिस को देखते ही छत के रास्ते दोनों भाग गए थे। पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस ने वेंक्टेश्वरा कालेज के पास नाले के नजदीक घेर लिया था। जहां मोहसिन ने पुलिस पर फायर किया।

    पुलिस की जबावी कार्रवाई में एक गोली मोसीन के पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर वहीं गिर गया। घेराबंदी कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जबकि शाहिद उर्फ मामा पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। पुलिस ने मोहसिन के पास से एक तमंचा बरामद किया। मोसीन की निशानदेही पर मकान से गाय कटान का उपकरण दो गंड़ासे, एक कुल्हाड़ी और दो छुरे बरामद किए थे।

    मकान से ही गाय का कटा सिर और 170 किलो मांस भी बरामद किया था। थोड़ा मांस सैंपल को लैब में भेजा, जबकि बाकी को गड्ढा खुदवाकर दबवा दिया था। कुछ दिनों पुलिस ने फरार शाहिद उर्फ मामा को भी गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया था। मगर, बाद में शाहिद उर्फ मामा जमानत पर छूट गया, जबकि मोसीन अभी भी जेल में बंद है। इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई को डीएम से निर्देश के बाद गैंगलीडर मोसीन और गैंग सदस्य शाहिद उर्फ मामा पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ है। जल्द ही पुलिस फरार शाहिद उर्फ मामा को भी गिरफ्तार करेगी।