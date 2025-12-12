कालू और गोलू गिरोह के 25 सदस्यों पर दर्ज हुआ गैंग्सटर का केस, लंबे वक्त से चल रही गैंगवार

जागरण संवाददाता, मेरठ। जेल में बंद बदमाश रोहन उर्फ कालू और हिस्ट्रीशीटर शिवम उर्फ गोलू गिरोह के 25 सदस्यों पर गैंग्सटर का मुकदमा दर्ज कर लिया। दो माह पहले दोनों बदमाशों को गिरोह रजिस्टर्ड किया जा चुका है। कालू गिरोह में 22 और गोलू गिरोह में 18 बदमाश है।

अब 14ए के तहत उनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों गिरोह के सभी सदस्य जेल में बंद है। हाल ही में गाेलू गिरोह के सदस्य ने ही किठौर में बीडीसी सदस्य प्रमोद भड़ाना की हत्या की थी। दोनों गिरोह जेल चुंगी और बहसूमा में फायरिंग कर चुके है।



परीक्षितगढ़ के रामनगर निवासी बदमाश रोहन उर्फ कालू और फलावदा के सकौती निवासी हिस्ट्रीशीटर शिवम उर्फ गोलू में पिछले काफी समय से गैंगवार चल रही है। रोहन पहले से जेल में बंद हैं, जबकि शिवम उर्फ गोलू उत्तराखंड में पुराने मुकदमे में जमानत तुड़वाकर जेल चला गया। सात मई को गोलू के साथी रजनीश निवासी जंधेड़ी, अंकित निवासी ढिकोली, विनीत भड़ोली किठौर के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

शराब के सेल्समैन से की थी लूटपाट सभी ने मवाना में शराब के सेल्समैन से लूटपाट की थी। 19 अगस्त काे रोहन उर्फ कालू गिरोह के गुर्गें अपने परिवार के साथ देदूपुरा गांव से रहावती गांव में एक कार्यक्रम में गए थे। तभी कालू के गुर्गों को गोलू ने साथियों के साथ घेर लिया था। रहावती के जंगल में दोनों गिरोह के बदमाशों में करीब 50 राउंड फायरिंग हुई थी। शिवम के साथी बाइक छोड़कर भाग गए थे। रोहन के गिरोह ने उनकी दो बाइकों में आग लगा दी।

पुलिस ने शिवम गोलू पुत्र सुबे सिंह निवासी सकोती और उसके साथी रजनीश उर्फ छोटू पुत्र अजीत सिंह, ऋषभ पुत्र सुभाष, विनीत पुत्र जगपाल निवासीगण जझेडी तथा अमन निवासी पाल्ली थाना हस्तिनापुर तथा कालू गिरोह के विकल धामा निवासी रामनगर थाना परिक्षितगढ़, पोलार्ड उर्फ अभिषेक पुत्र राजकुमार, मिथुन निवासीगण अटोरा थाना मवाना और दीपांशु निवासी किला पुट्ठी थाना परीक्षितगढ़ तथा उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया।

नामजद सभी आरोपितों को पुलिस जेल जा चुके है। 11 अक्टूबर को गोलू और कालू गिरोह को रजिस्टर्ड कर दिया गया। गोलू गिरोह में 18 बदमाश है, जबकि कालू गिरोह में बदमाशों की संख्या 22 है। फिलहाल सभी 40 बदमाश जेल में बंद है। दोनों गिरोह के 25 सदस्यों पर बहसूमा में गैंग्सटर का मुकदमा दर्ज कर लिया।