संवाद सूत्र, खरखौदा (मेरठ)। मंगलवार दोपहर गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़खड़ी टोल प्लाजा के पास मरीजों को लेकर मेरठ आई सरकारी एंबुलेंस में अचानक आग लग गई। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई।

चालक और ईएमटी ने समय रहते एंबुलेंस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते एंबुलेंस आग का गोला बन गई और पूरी तरह जलकर राख हो गई।

अमरोहा से सरकारी एंबुलेंस संख्या यूपी 32 एफजी 2716 मरीज को लेकर मंगलवार सुबह मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। एंबुलेंस में ईएमटी प्रेम और चालक सतबीर मौजूद थे। मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के बाद दोनों एंबुलेंस लेकर अमरोहा लौट रहे थे।

दोपहर करीब तीन बजे गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़खड़ी टोल प्लाजा से कुछ मीटर आगे बढ़ते ही एंबुलेंस की वायरिंग में अचानक आग लग गई। खतरा भांपकर चालक और ईएमटी तुरंत बाहर निकल आए। उनके उतरते ही आग ने पूरी एंबुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया।