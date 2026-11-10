दोस्त को घर बुलाया और शराब पिलाकर चाकू से गोदकर मार डाला, पत्नी से अफेयर के शक में दिया वारदात को अंजाम  

जागरण संवाददाता, मेरठ। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के फाजलपुर निवासी सागर की उसके ही दोस्त ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या की वजह दोस्त को अपनी पत्नी और सागर के बीच प्रेम संबंध होने का शक था।

आरोपित ने पहले सागर को घर बुलाकर शराब पिलाई और फिर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। वारदात के बाद शव को कमरे में बंद कर आरोपित परिवार के साथ अपने पैतृक गांव बहसूमा चला गया।

जानकारी के अनुसार सागर की हरदेव नगर निवासी विशाल से दोस्ती थी। दोनों राजमिस्त्री का काम करते थे। विशाल मूलरूप से बहसूमा का रहने वाला है। दोस्ती के चलते सागर का विशाल के घर भी आना-जाना था। विशाल को शक था कि उसकी पत्नी और सागर के बीच प्रेम संबंध हैं। इसी बात को लेकर उसके मन में रंजिश पनप गई।

बताया गया कि सोमवार रात विशाल ने सागर को अपने घर बुलाया। वहां पहले उसे शराब पिलाई और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को घर के एक कमरे में बंद कर दिया और परिवार के साथ अपने पैतृक गांव बहसूमा चला गया।

मंगलवार को पुलिस को हत्या की जानकारी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। विशाल को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

उत्तराखंड के उधमसिंह नगर स्थित थाना खटीमा के गांव इकनड़ा निवासी संजय कुमार की बेटी काजल ने एआइएचएम कालेज से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की है। कालेज से ही उसे ब्राउरा होटल में इटरर्नशिप के लिए डेढ़ माह पहले भेजा गया था। होटल मैनेजमेंट की तरह से काजल को रहने की सुविधा मुहैया कराई गई थी।

31 अक्टूबर की शाम काजल होटल से ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने कमरे पर जा रही थी। इसी बीच वह अगवा हो गई। उसके बाद से उसका मोबाइल फोन स्विच्ड आफ था। हालांकि पिता ने 31 अक्टूबर की सुबह काजल से बातचीत की थी। फोन बंद होने के बाद परिवार के लोग मेरठ पहुंचे। तब थाने में मुकदमा कराया। काजल के मोबाइल से एक वायस नोट होटल के एचआर विभाग के सागर साहनी के मोबाइल पर भेजा गया, जिसमें बताया गया कि वह हैदराबाद में सुरक्षित है।