अगर आप भी किसी बात से हैं परेशान तो इस नंबर पर करें कॉल, मिलेगा फ्री मानसिक स्वास्थ्य का परामर्श
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मेरठ में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। टेली मानस योजना के तहत हेल्पलाइन नंबर 14,416 पर मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध है। विभिन्न स्थानों पर जांच शिविर लगाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य के लिए नींद के महत्व पर जोर दिया गया। जिला अस्पताल में मुफ्त कृत्रिम जबड़ा लैब का उद्घाटन किया गया, जिससे बीपीएल कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।
जागरण संवाददाता, मेरठ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर पीएल शर्मा जिला चिकित्सालय में जन जागरूकता एवं जांच शिविर आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने टेली मानस योजना शुरू की है। जिसके तहत 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन और मोबाइल एप के जरिए निश्शुल्क, गोपनीय और त्वरित परामर्श उपलब्ध करा रही है।
इसके लिए टेली मानस हेल्पलाइन नंबर 14,416 पर फोन करके परामर्श ली जा सकती है। इस टोल-फ्री नंबर पर जो व्यक्ति अस्पताल नहीं आ पाते है, वह घर से ही फोन कर आवश्यक परामर्श व सुझाव ले सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बच्चों को यूआइडी सर्टिफिकेट एवं गिफ्ट वितरण किए गए।
नोडल अधिकारी एनसीडी पूजा शर्मा ने कहा कि 10 नवंबर तक जनपद के विभिन्न स्थानों पर जांच शिविरों का आयोजन किया जाएगा। डा. विनीता शर्मा ने मानसिक रोगों के इलाज के बारे में जानकारी दी। जांच शिविर में करीब 125 लोगों को देखा गया। कार्यक्रम में सीएमओ डा. अशोक कटारिया, जिला अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डा. सुदेश कुमारी सहित चिकित्सक व स्टाफ मौजूद रहे।
सात से आठ घंटे की नींद जरूरी
लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज में आयोजिक कार्यक्रम में प्राचार्य डा. आर सी गुप्ता ने कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, तो आपका दिमाग शांत होता है और अगली सुबह आप खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। कोशिश करें कि रोजाना सात से आठ घंटे की नींद लें और सोने से एक घंटे पहले फोन का इस्तेमाल बंद करें।
उप प्राचार्य डा. ज्ञानेश्वर टांक, प्रमुख अधीक्षक डा. धीरज बालियान,विभागाध्यक्ष मानसिक रोग विभाग डा. तरुण पाल ने मानसिक रोगों के उपचार के बारे में जानकारी दी। मानसिक स्वास्थ्य जागरुकता के लिए नाट्य प्रस्तुति दी गई। वहीं, मेडिकल कालेज के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष डा. संजीव कुमार के मार्गदर्शन में भीं एक जनजागरूकता गोष्ठी का आयोजन हुआ।
डेंटल लैब में निश्शुल्क लगाए जाएंगे कृत्रिक जबड़े
पीएल शर्मा जिला चिकित्सालय में मंडलीय डेंटल लैब का उद्घाटन एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने किया। इस लैब में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बीपीएल कार्ड धारकों को निश्शुल्क कृत्रिम जबड़ा लगाया जाएगा। सीएमओ डा. अशोक कटारिया ने बताया कि प्रदेश में कुल 18 मंडलीय डेंटल लैब का संचालन किया जाना है। जिसमें मेरठ में यह लैब स्थापित की गई है। इसके संचालन की जिम्मेदारी डेंटल सर्जन डा.अभिषेक जैन व डा. प्रीती त्यागी को सौंपी गई है।
