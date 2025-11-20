Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरफोर्स के सेवानिवृत्त विंग कमांडर से 12 लाख की धोखाधड़ी... जूस फैक्टरी में 20 फीसदी शेयर का दिया था लालच

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:34 PM (IST)

    मेरठ में एक सेवानिवृत्त विंग कमांडर को जूस फैक्ट्री में शेयर का लालच देकर 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पीड़ित ने बताया कि राहुल करनावल ने उनसे फैक्ट्री में निवेश करवाया और 20% शेयर होल्डर बनाने का वादा किया था। बाद में फैक्ट्री बेच दी गई और उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मेरठ में एक सेवानिवृत्त विंग कमांडर को जूस फैक्ट्री में शेयर का लालच देकर 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। जूस फैक्ट्री में 20 फीसदी का शेयर होल्डर बनाने का लाचल देकर एयरफोर्स के सेवानिवृत्त विंग कमांडर से 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। पल्लवपुरम पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में राधा गार्डन निवासी सतेंद्र सिंह सिंह सिरोही ने दर्ज कराए गए केस में बताया कि वह एयरफोर्स में विंग कमांडर पद से सेवानिवृत्त हैं। बताया कि राहुल करनावल पुत्र कुंवर पाल निवासी अंसल टाउन परतापुर ने अपनी फिटकरी रोड, बना मसूरी मवाना रोड पर जूस की फैक्ट्री दिखाकर पांच लाख रुपये 2018 में लिए थे। जिसका पैमेंट आनलाइन किया गया था। आरोपित ने बाद में पीड़ित से कहा कि अभी घाटा चल रहा है। आप 20 फीसदी के शेयर होल्डर बन जाओ, मगर उसके बाद महज 15 हजार रुपये के अलावा बाकी रुपया नहीं वापस किया।

    आरोप है कि उसके बाद भी राहुल करनावल ने 40 लाख से 60 लाख रुपये बनाने का प्लान बताकर पीड़ित के और भी रुपये फैक्ट्री में लगवा दिए, जो रुपये पीड़ित ने अपने मकान पर लोन लेकर 20 फीसदी शेयर होल्डर होने के लिए लगाए। फैक्ट्री घाटे में जाने पर मार्च 2023 में बेच दी गई। उस समय प्रशांत सिंघल फैक्ट्री स्वामी व राहुल करनावल ने कागजातों पर हस्ताक्षर के दौरान पीड़ित से कहा था कि दोनों मिलकर पांच-पांच लाख मकान पर बचा लोन चुकता कर कागज छुड़ा लेंगे।

    बाद में दो लाख रुपये कार खरीदने के नाम पर नगद पीड़ित से लिए गए। पीड़ित ने कहा कि 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी उनके साथ की गई है। इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर राहुल करनावल निवासी अंसल टाउन, परतापुर बाइपास और प्रयांत सिंघल के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।