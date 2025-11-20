एयरफोर्स के सेवानिवृत्त विंग कमांडर से 12 लाख की धोखाधड़ी... जूस फैक्टरी में 20 फीसदी शेयर का दिया था लालच

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। जूस फैक्ट्री में 20 फीसदी का शेयर होल्डर बनाने का लाचल देकर एयरफोर्स के सेवानिवृत्त विंग कमांडर से 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। पल्लवपुरम पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।

पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में राधा गार्डन निवासी सतेंद्र सिंह सिंह सिरोही ने दर्ज कराए गए केस में बताया कि वह एयरफोर्स में विंग कमांडर पद से सेवानिवृत्त हैं। बताया कि राहुल करनावल पुत्र कुंवर पाल निवासी अंसल टाउन परतापुर ने अपनी फिटकरी रोड, बना मसूरी मवाना रोड पर जूस की फैक्ट्री दिखाकर पांच लाख रुपये 2018 में लिए थे। जिसका पैमेंट आनलाइन किया गया था। आरोपित ने बाद में पीड़ित से कहा कि अभी घाटा चल रहा है। आप 20 फीसदी के शेयर होल्डर बन जाओ, मगर उसके बाद महज 15 हजार रुपये के अलावा बाकी रुपया नहीं वापस किया।

आरोप है कि उसके बाद भी राहुल करनावल ने 40 लाख से 60 लाख रुपये बनाने का प्लान बताकर पीड़ित के और भी रुपये फैक्ट्री में लगवा दिए, जो रुपये पीड़ित ने अपने मकान पर लोन लेकर 20 फीसदी शेयर होल्डर होने के लिए लगाए। फैक्ट्री घाटे में जाने पर मार्च 2023 में बेच दी गई। उस समय प्रशांत सिंघल फैक्ट्री स्वामी व राहुल करनावल ने कागजातों पर हस्ताक्षर के दौरान पीड़ित से कहा था कि दोनों मिलकर पांच-पांच लाख मकान पर बचा लोन चुकता कर कागज छुड़ा लेंगे।