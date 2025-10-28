धोखाधड़ी के मामले में प्रोफेसर मनोज रावत पर सख्त कार्रवाई, जांच के लिए मेरठ कॉलेज पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ कॉलेज के प्राचार्य पद पर आयोग से नियुक्ति लेकर आए पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर मनोज रावत के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले की जांच अब मेरठ कॉलेज तक पहुंच गई है। मेरठ कॉलेज के प्राचार्य पद पर उनकी नियुक्ति के खिलाफ हुई शिकायत का मामला अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

इधर प्रोफेसर रावत की पूर्व तैनाती आगरा कालेज में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर 75 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में हुई एफआईआर की जांच करने के लिए आगरा पुलिस मेरठ कालेज पहुंची। शिकायतकर्ता कासगंज के लक्ष्मण सिंह और योगेंद्र सिंह हैं जिन्होंने अपने बेटों को महाराज महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर उक्त धनराशि लेने का आरोप लगाया है। जांचकर्ताओं ने कासगंज के सहावर थाने में दर्ज इस मामले के साथ ही आगरा के कमला नगर पुलिस स्टेशन, आगरा के हरिपर्वत पुलिस स्टेशन, लोहामंडी पुलिस स्टेशन में हुई एफआईआर मामले में जारी वारंट व समन की जानकारी भी दी।

इस बारे में प्रोफेसर मनोज कुमार रावत ने कहा कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत रंजिश के कारण धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। ऐसा आरोप एक मामले में लगाया गया है जबकि अन्य आरोप निराधार हैं। मेरठ कालेज प्रबंध समिति के सचिव विवेक गर्ग ने बताया कि आगरा व कासगंज से पुलिस मामलों की जांच के लिए कालेज आई थी लेकिन प्रोफेसर रावत का कोई मामला मेरठ कालेज से जुड़ा नहीं था। कॉलेज में केवल प्राचार्य पद पर नियुक्ति को लेकर उनका मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।