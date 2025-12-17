Firing in Meerut : चाचा के साथ गाली-गलौज के विरोध पर भतीजे को मारी गोली, सनसनी

जागरण संवाददाता, मेरठ। दुकान के बाहर बैठे चाचा-भतीजे ने दो गुटों के बीच हो रहे विवाद में बीच-बचाव कराने का प्रयास किया। एक युवक चाचा के साथ गाली-गलौज करने लगा। वहीं मौजूद भतीजे ने विरोध किया तो झगड़ा कर रहे युवक धमकी देते हुए चले गए। कुछ देर बाद दो युवक आए और तमंचे से फायर कर दिया। पैर के पंजे में गोली लगने से भतीजा घायल हो गया। इससे क्षेत्र में सनसनी फैैल गई।

लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की खुशहाल कालोनी गली नंबर तीन निवासी 40 वर्षीय सिराज ने पुलिस को बताया कि उनका भतीजा 18 वर्षीय जीशान शहर सर्राफा बाजार में सुनार की दुकान पर काम करता है। मंगलवार दोपहर वह दोनों गली के कोने पर किराना की दुकान के बाहर बैठे थे। तभी वहां चार युवक आए और आपस में झगड़ा करने लगे। उसने बीच-बचाव कराते हुए वहां से जाने को कहा। इस पर एक युवक अभद्रता करने लगा।