जमानत पर छूटे रालोद जिलाध्यक्ष के 4 भाइयों के स्वागत में की फायरिंग, पुलिस ने 20 लोगों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ। जमानत पर छूटकर आए रालोद जिलाध्यक्ष के चार भाइयों के स्वागत में सोमवार रात 10 बजे फायरिंग व जमकर आतिशबाजी की गई। काफिले में शामिल समर्थकों ने जुलूस निकालकर कारों पर स्टंट किया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने चारों भाइयों व उनके 20 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घर पर की थी फायरिंग सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के रिश्तेदार शम्स परवेज और रालोद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने वर्ष 2000 में नगर पंचायत चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा था। इसमें मतलूब हार गए थे। शम्स ने जीत हासिल की थी। अगले दिन सुबह शाहिद मंजूर, शम्स परवेज अपने घर बैठे थे, तभी वहां मतलूब के भाई व समर्थक पहंच गए और फायरिंग की। शाहिद मंजूर की तरफ से मतलूब गौड़ के भाई मा. मारूफ गौड़, महफूज उर्फ फौजी, नदीम गौड़ और कलवा गौड़ पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चारों भाइयों को जेल भेज दिया था।

छह-छह साल की हुई थी सजा 21 मार्च 2025 को चारों आरोपितों को छह-छह साल की सजा हो गई थी। हाईकोर्ट से सभी को जमानत मिल गई। सोमवार शाम चारों जेल से जमानत पर छूट गए। कस्बे के बाहर उनके समर्थक 30 से ज्यादा गाड़ियां लेकर खड़े थे। वहां से चारों को काफिले के साथ घर पर ले जाया जा रहा था। समर्थक कारों की छतों और खिड़की से निकलकर स्टंट कर रहे थे। साथ ही आतिशबाजी और फायरिंग की जा रही थी।