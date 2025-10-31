मेरठ की यूनिवर्सिटी में क्यों चली गोलियां? मची अफरा-तफरी
मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में डिग्री लेने आए एक छात्र ने फायरिंग की, जिससे परिसर में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी छात्र की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। सीसीएसयू में गुरुवार दोपहर डिग्री लेने आए एक छात्र ने पुरानी रंजिश के चलते बीबीए के एक छात्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। फायरिंग के बाद आरोपित छात्र फरार हो गया। थाना मेडिकल पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
सीसीएसयू कैम्पस में गुरुवार को मुंडाली के सिसौली निवासी मनीष कुमार अपनी डिग्री लेने आया था। वह वर्ष-2021 में विवि में पढ़ाई के बाद चला गया था। पढ़ाई के दौरान ही उसका बीबीए के छात्र प्रवीण शर्मा निवासी बुलंदशहर से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। दोनों में तभी से रंजिश चली आ रही थी। गुरुवार को मनीष डिग्री लेने आया तो उसका आमना-सामना प्रवीण से हो गया। दोनों में कहासुनी हो गई।
इस पर मनीष ने पिस्टल निकालकर प्रवीण पर फायरिंग शुरू कर दी। उसने किसी तरह भागकर जान बचाई। फायरिंग से कैम्पस में हंगामा मच गया। आरोपित मनीष फरार हो गया। सूचना पर मेडिकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्रवीण की तहरीर पर पुलिस ने मनीष के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।