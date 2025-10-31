मेरठ की यूनिवर्सिटी में क्यों चली गोलियां? मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, मेरठ। सीसीएसयू में गुरुवार दोपहर डिग्री लेने आए एक छात्र ने पुरानी रंजिश के चलते बीबीए के एक छात्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। फायरिंग के बाद आरोपित छात्र फरार हो गया। थाना मेडिकल पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

सीसीएसयू कैम्पस में गुरुवार को मुंडाली के सिसौली निवासी मनीष कुमार अपनी डिग्री लेने आया था। वह वर्ष-2021 में विवि में पढ़ाई के बाद चला गया था। पढ़ाई के दौरान ही उसका बीबीए के छात्र प्रवीण शर्मा निवासी बुलंदशहर से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। दोनों में तभी से रंजिश चली आ रही थी। गुरुवार को मनीष डिग्री लेने आया तो उसका आमना-सामना प्रवीण से हो गया। दोनों में कहासुनी हो गई।