मेरठ में हनुमान गली में चिप्स-कुरकुरे की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान

जागरण संवाददाता, मेरठ। गढ़ रोड स्थित हनुमान गली विहार में एक चिप्स व कुरकुरा बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। इससे लाखों का तैयार सामान जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री का पूरा गोदाम तैयार सामान से भरा था। आग से कच्चा माल भी जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक आग से हुए नुकसान का आंकलन कर रहे हैं।

मेडिकल थानाक्षेत्र के गढ़ रोड पर सराय के पास हनुमान गली विहार है। यहां काफी फैक्ट्रियां है। बुढ़ाना गेट निवासी कपिल गुप्ता व गौरव गुप्ता की फैक्ट्री भी यहां है। इसमें कुरकुरे व चिप्स बनते हैं। बताया गया कि बुधवार शाम साढ़े आठ बजे आसपास के लोगों ने फैक्ट्री से धुआं उठता देखा। इससे पहले की वह कुछ समझ पाते फैक्ट्री से आग की ऊंची लपटे उठने लगी।

आसपास की फैक्ट्री के कर्मचारियों व लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फैक्ट्री का बाहर से ताला लगा था। लोगों ने तत्काल फैक्ट्री मालिक कपिल गुप्ता को सूचना दी। वह मौके पर पहुंचे। आग इतना विकराल रूप धारण कर चुकी थी कि उसे बुझाने में लोग नाकामयाब रहे। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाने का प्रयास किया।