सपा नेता दीपक गिरी व कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित समेत पांच के खिलाफ संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज
Deepak Giri-Poonam Pandit marriage case : सपा नेता दीपक गिरी, पूनम पंडित सहित पांच लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी, संपत्ति विवाद और जान से मारने की धमकी जैसे आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
जागरण संवाददाता, मेरठ : सपा नेता दीपक गिरी पर यौन उत्पीड़न मामले में रविवार को नया मोड़ आया। खुद को एक निगम में अधिकारी बताने वाली महिला ने भावनपुर थाने पर दीपक गिरी, उसके भाई प्रदीप गिरी, पिता कृष्णपाल गिरी व कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में दीपक गिरी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर लाखों रुपये वसूलने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भावनपुर थानाक्षेत्र की एक कालोनी निवासी महिला ने बताया कि वह एक निगम में अधिकारी है। वर्ष-18 में फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती दीपक गिरी से हुई थी। दीपक ने उसे घर मिलने बुलाया। कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो बना ली। वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी देकर उससे 50 लाख रुपये वसूले। उसके एटीएम कार्ड चुराकर उसके पासवर्ड भी लेकर रुपया निकाला गया। वर्ष-21 में उससे आर्य समाज मंदिर बेगमपुल पर विवाह कर इसका पंजीकरण भी कराया। 14 अक्टूबर को उसे घर बुलाकर दो बार दुष्कर्म किया। उसे धोखा देकर 15 अक्टूबर को बुलंदशहर निवासी पूनम पंडित से सगाई कर ली। 16 अक्टूबर को वह उसके मवाना स्थित घर गई। वहां उसने दोनों भाइयों संग मिलकर उसे बंधक बनाकर मारपीट की। जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। शाम को दीपक उसे लेकर मेरठ आया। आश्वासन दिया कि पति से तलाक होने तक उसके ही साथ रहेगा और शादी नहीं करेगा।
17 अक्टूबर को उसने पूनम पंडित से प्रयागराज के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। महिला ने आरोप लगाया कि दीपक व पूनम ने उसे 19 अक्टूबर को दिल्ली दून बाईपास पर बुलाया व उससे जबरन फेसबुक पर कुछ लोगों के खिलाफ वीडियो बनाकर डालने को कहा। मना करने पर मारपीट कर अपहरण का प्रयास किया। बहन, बहनोई व कार चालक ने किसी तरह उसे बचाया। पूनम पंडित व उसके पिता जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसने अपनी व स्वजन की जान का खतरा जताते हुए आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
