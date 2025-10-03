Language
    मेरठ में फिल्मी स्टाइल में मर्डर, वीडियो देख SSP का फूटा गुस्सा; पुलिस को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:34 PM (IST)

    मेरठ के नरहेड़ा गांव में आदिल की हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्या के पीछे मुखबिरी या अवैध संबंध की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आदिल के भाई की रिपोर्ट पर अबरार परिवार के सात लोगों को नामजद किया है। हत्या का लाइव वीडियो वायरल होने से पुलिस में हड़कंप मच गया है और एसएसपी ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।

    आदिल की हत्या की वजह मुखबिरी, रंजिश या अवैध संबंध

    जागरण संवाददाता, मेरठ। पैठ में कपड़ा बेचने वाले एक युवक का शव ट्यूबवेल पर मिला। उसके सिर में गोली मारी गई थी। ट्यूबवेल मालिक की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मर्चरी भेज दिया। मौके से पुलिस को तीन खोखे मिले हैं। युवक के शव के पास पिस्टल ताने खड़े एक युवक का फोटो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में लिया है।

    ग्राम नरहेडा में ट्यूबवैल पर आदिल की हत्या मुखबिरी की वजह से हुई या अवैध संबंध के चलते उसका कत्ल किया गया। अब तक की जांच में पता चला है, आदिल की जिसने हत्या की वह उसके साथ ही पूरे दिन रहे। बड़े ही तरीके से उसे फंसाकर नरहेडा तक ले जाया गया। उसे बेहोश किया गया, फिर गोली मारी गई।

    पुलिस की अब तक जांच में पता चला है, हत्यारे आदिल से बेहद खफा थे। लोगों से बातचीत व चर्चा के बाद हत्या की अवैध संबंध सामने आ रहे हैं। आदिल के भाई ने हालांकि दर्ज कराई रिपोर्ट में सात लोगों को नामजद किया है। यह सभी आरोपित अबरार परिवार से जुड़े है। अबरार की एक माह पहले हत्या कर दी गई थी। आदिल का घर अबरार के घर के सामने ही है।

    रार्धने वाले गली निवासी अबरार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई गई थी। हत्या में नामजद आरोपितों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। कालोनी के लोगों का कहना है, अबरार की हत्या के बाद स्वजन ने बदला लेने का ऐलान किया था।

    स्वजन को शक था कि अबरार की हत्या किसी करीबी की मुखबिरी से हुई है। शक आदिल पर था, क्योंकि अबरार के घर के सामने आदिल रहता है। इसी कारण आदिल के भाई फाजिल ने अबरार के सात स्वजन व करीबियों नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस बारीकी से फाजिल के लगाए आरोप व दर्ज रिपोर्ट की जांच कर रही है।

    संभावना जताई जा रही है, मुखबिरी व इसी रंजिश में आदिल का कत्ल किया गया हो। कुछ सूत्रों ने हत्या की पीछे अवैध संबंधों को कारण बताया है। पुलिस इस जानकारी को भी खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने आदिल की हत्या के राजफाश को चार टीम लगाई है। दावा किया जा रहा है, जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा।

    लोहियानगर, लिसाडी गेट थाने से एसएसपी खफा, दिया अल्टीमेटम

    लोहियानगर व लिसाडी गेट थाना क्षेत्र में लगातार हत्या, फायरिंग व संगीन घटनाओं पर एसएसपी डा. विपिन ताडा नाराज हैं। आदिल हत्याकांड में जिस तरह हत्या की लाइव वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुई, उसे एसएसपी ने बेहद गंभीरता से लिया है।

    बुधवार देर रात तक इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित फोटो को एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एएसपी अंतरिक्ष जैन व इंस्पेक्टर व योगेश चंद्र एआइ से बना बताते रहे। गुरुवार को आदिल की हत्या की लाइव वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित होते ही सभी बैकफुट पर आ गए।

    इस मामले में दी गई जानकारी व फीड बैक पर एसएसपी ने कड़ी नारजगी जताई है। बताया जा रहा है, एसएसपी ने लोहियानगर व लिसाडी गेट इंस्पेक्टर, पिलोखडी व फफूंडा चौकी इंचार्ज को चेतावनी दी है कि 24 घंटे में हत्यारोपित नहीं पकड़े गए तो कार्रवाई को तैयार रहें।

    इंटरनेट पर प्रसारित हुई आदिल की हत्या की लाइव वीडियो

    आदिल की हत्या का लाइव वीडियो गुरुवार सुबह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। 12 सेकेंड के दो वीडियो में एक किशोर आदिल को पिस्टल से तीन गोली मार रहा है। आदिल गोली मारने के दौरान ट्यूबवैल पर जमीन पर लेटा है। उसका एक पैर ट्यूबवैल के टैंक में है, जबकि दूसरा पैर व शरीर जमीन पर है। किशोर को उसका एक साथी गोली मारने को कहता दिखाई दे रहा है।

    साथी के कहते ही वीडियो में नजर आ रहा किशोर जमीन पर पड़े आदिल के सीने में दो गोली मारता है। फिर तीसरी गोली मारता है। निर्देश दे रहा युवक वीडियो बना रहा है। गोली मारने के बाद वह किशोर को चलने को कह रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा

    किशोर श्यामनगर का जुलकमर है। उसे निर्देश दे रहे साथी की आवाज से पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। जुलकमर की अपने एक साथी की दूसरी 12 सेकेंड की एक ओर वीडियो भी प्रसारित हुई है। जिसमें वह हाईवे पर बाइक से जा रहा है। मोबाइल से इसकी वीडियो बनाई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपितों की तलाश कर रही है। देर रात तक उनका पता नहीं लग पाया था।