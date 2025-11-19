मोबाइल खो गया या चोरी हो गया तो यह करें... मोबाइल ट्रैकिंग होगी व रिकवरी भी

जागरण संवाददाता, मेरठ। आपका मोबाइल चोरी-गुम हो गया है। अब पुलिस थानों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही सीईआइआर पोर्टल पर शिकायत कर सकते है। डीआइजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि सीइआइआर पोर्टल गुम, चोरी, लूट मोबाइल को ट्रैकिंग व रिकवरी का एक महत्वपूर्ण पोर्टल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि सीइआइआर पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति खुद https;//www.ceir.gov.in पर जाकर आप्शन “Block Stolen/Lost Mobile” पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। फीडिंग के बाद आप्शन Block/ Unblock Request पर जाकर गुम मोबाइल की फीडिंग की जा सकती है। इसमें पुलिस से की शिकायत नम्बर, आइडी प्रूफ एवं बिल की कापी जरूरी है। मोबाइल फोन की आइएमइआइ नंबर भी फीड की जाती है। पूरी डिटेल सभी मोबाइल नेटवर्क को भेजी जाती है।