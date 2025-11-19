Language
    मोबाइल खो गया या चोरी हो गया तो यह करें... मोबाइल ट्रैकिंग होगी व रिकवरी भी

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:46 PM (IST)

    अब मोबाइल चोरी या गुम होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। डीआईजी ने थानों में सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए टीम बनाने का आदेश दिया है। यह टीम शिकायतों की निगरानी करेगी और मोबाइल कंपनियों से समन्वय करेगी। पहले शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस मुख्यालय जाना पड़ता था।

    आपका मोबाइल चोरी-गुम हो गया है। अब पुलिस थानों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही सीईआइआर पोर्टल पर शिकायत कर सकते है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। आपका मोबाइल चोरी-गुम हो गया है। अब पुलिस थानों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही सीईआइआर पोर्टल पर शिकायत कर सकते है। डीआइजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि सीइआइआर पोर्टल गुम, चोरी, लूट मोबाइल को ट्रैकिंग व रिकवरी का एक महत्वपूर्ण पोर्टल है।

    उन्होंने बताया कि सीइआइआर पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति खुद https;//www.ceir.gov.in पर जाकर आप्शन “Block Stolen/Lost Mobile” पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। फीडिंग के बाद आप्शन Block/ Unblock Request पर जाकर गुम मोबाइल की फीडिंग की जा सकती है। इसमें पुलिस से की शिकायत नम्बर, आइडी प्रूफ एवं बिल की कापी जरूरी है। मोबाइल फोन की आइएमइआइ नंबर भी फीड की जाती है। पूरी डिटेल सभी मोबाइल नेटवर्क को भेजी जाती है।

    वह अपने पोर्टल में इसे दर्ज कर चोरी किए मोबाइल के आइएमइआइ नंबर को ब्लाक कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही किसी नेटवर्क का सिम मोबाइल में डालकर आन किया जाता है, उसकी पूरी डिेटेल मिल जाती है। जिसे मोबाइल कंपनी सीइआरआर पोर्टल पर अपडेट कर देती है। इसके बाद पुलिस उस मोबाइल व आरोपित तक पहुंच जाती है। सीइआइआर पोर्टल को थाना स्तर पर प्रभावी बनाया जा रहा है।