यूपी में SIR अभियान के दौरान किसने महिला बीएलओ के साथ की मारपीट? हाथ की हड्डी तक तोड़ दी

जागरण संवाददाता, मवाना। किठौर विधानसभा-46 के गांव अमीनाबाद उर्फ बड़ागांव में बुधवार अपराह्न महिला बीएलओ के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर की गई। मारपीट से बीएलओ के हाथ की हड्डी टूट गई। जिससे बीएलओ आरोपित के यहां गणना प्रपत्र के विषय में झूठी शिकायत करने का कारण पूछने गई थीं। इस संबंध में पीड़िता ने परीक्षितगढ़ थाने पर तहरीर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसआइआर को लेकर मतदाताओं का गणना प्रपत्र भरने का कार्य चल रहा है। थाना परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अमीनाबाद उर्फ बड़ागांव निवासी बीएलओ सविता मलिक भी गणना प्रपत्र भरने का कार्य करा रही हैं। आरोप है कि राजू व उसके स्वजन द्वारा उच्चाधिकारियों से गणना प्रपत्र नहीं मिलने की शिकायत की थी।