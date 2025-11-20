यूपी में SIR अभियान के दौरान किसने महिला बीएलओ के साथ की मारपीट? हाथ की हड्डी तक तोड़ दी
मवाना के अमीनाबाद गांव में एक महिला बीएलओ के साथ मारपीट की गई, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। बीएलओ सविता मलिक, राजू नामक व्यक्ति के घर मतदाता गणना प्रपत्र की झूठी शिकायत के बारे में पूछने गई थीं, जिसके बाद यह घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, मवाना। किठौर विधानसभा-46 के गांव अमीनाबाद उर्फ बड़ागांव में बुधवार अपराह्न महिला बीएलओ के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर की गई। मारपीट से बीएलओ के हाथ की हड्डी टूट गई। जिससे बीएलओ आरोपित के यहां गणना प्रपत्र के विषय में झूठी शिकायत करने का कारण पूछने गई थीं। इस संबंध में पीड़िता ने परीक्षितगढ़ थाने पर तहरीर दी है।
एसआइआर को लेकर मतदाताओं का गणना प्रपत्र भरने का कार्य चल रहा है। थाना परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अमीनाबाद उर्फ बड़ागांव निवासी बीएलओ सविता मलिक भी गणना प्रपत्र भरने का कार्य करा रही हैं। आरोप है कि राजू व उसके स्वजन द्वारा उच्चाधिकारियों से गणना प्रपत्र नहीं मिलने की शिकायत की थी।
इसी को लेकर बीएलओ सविता अपराह्न करीब चार बजे राजू के घर गई और गणना प्रपत्र रिसीव कराने के बावजूद झूठी शिकायत करने का कारण पूछा था। इसी बात को आरोपित ने महिला बीएलओ से अभद्रता करते हुए घर से बाहर भगा दिया। आरोप है आरोपित ने मारपीट की। जिस कारण सविता के हाथ में फ्रेक्चर हो गया। उधर, एसओ परीक्षितगढ़ सुदीशपाल ने बताया कि उक्त मामले में आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।
