मिशन शक्ति अभियान के तहत पहली कार्रवाई, बेटी से दुष्कर्म का आरोपी पिता गिरफ्तार

मेरठ के सरूरपुर में एक व्यक्ति को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी एक साल से बेटी का यौन शोषण कर रहा था और विरोध करने पर मारपीट करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई।

संवाद सूत्र, रोहटा। मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत सरुरपुर थाना पुलिस ने बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपित पिता को गिरफ्तार किया है। आरोपित एक साल से बेटी को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। मां-बेटी के विरोध करने पर उनके साथ मारपीट करता था और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देता था। पत्नी के सामने भी आरोपित ने कई बार बेटी से दुष्कर्म किया।

सरूरपुर थाना क्षेत्र के एक कस्बा निवासी मुस्लिम महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका निकाह सरधना निवासी युवक के साथ हुआ था। निकाह के कुछ दिन बाद वह दोनों मायके में आकर रहने लगे थे। पीड़िता ने बताया कि पति एक साल से 22 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है।

कई बार पति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह दोनों को मारपीट कर चुप रहने की धमकी देता था। हिम्मत कर वह बेटी को लेकर थाने पहुंची और आरोपित पति के खिलाफ दुष्कर्म व मारपीट की तहरीर दी। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराने के बाद आरोपित पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुधवार को पुलिस ने आरोपित को कस्बे के बाहरी छोर से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अजय शुक्ला का कहना है कि आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें महिलाएं मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत बुधवार को जिले में स्कूल, कालेज, बाजार व विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। एसपी अपराध अवनीश कुमार ने बताया कि एंटी रोमियो प्रभारी के नेतृत्व में देहली गेट, बहसूमा, दौराला, रोहटा, हस्तिनापुर व परतापुर थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया।