बाइक के हैंडल पर गिरे टीएसआइ, पसली टूटकर फेफड़े में घुसी... मौत

जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। करनाल-मेरठ हाईवे पर बपारसी पुल के पास हादसे में टीएसआइ की मौत हो गई। उनकी पसली टूटकर फेफड़े में जा घुसी थी। मंगलवार रात उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बुधवार को शव पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर लाया गया, जहां एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने अंतिम सलामी दी। देर गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

शामली के कांधला थाने स्थित मिमला गांव निवासी मिंतर कुमार 1989 में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे। पदोन्नत होने के बाद मिंतर हाल में दारोगा हो गए थे। वह यातायात पुलिस में टीएसआइ पद पर कार्यरत थे। छुट्टी खत्म होने के बाद वह सोमवार को बाइक से ड्यूटी पर लौट रहे थे। करनाल हाईवे पर बपारसी पुल के पास बाइक की चेन टूट गई। झटका लगने पर मिंतर बाइक के हैंडल पर गिर गए। उसके बाद वह खुद उठ नहीं पाए।