    बाइक के हैंडल पर गिरे टीएसआइ, पसली टूटकर फेफड़े में घुसी... मौत

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:31 PM (IST)

    एक दुखद घटना में एक ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर (टीएसआई) की ड्यूटी के दौरान बाइक से गिरने के कारण मौत हो गई। गिरने से उनकी पसली टूट गई और फेफड़े में घुस गई, जिससे उनकी जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    करनाल-मेरठ हाईवे पर बपारसी पुल के पास हादसे में टीएसआइ की मौत हो गई। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। करनाल-मेरठ हाईवे पर बपारसी पुल के पास हादसे में टीएसआइ की मौत हो गई। उनकी पसली टूटकर फेफड़े में जा घुसी थी। मंगलवार रात उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बुधवार को शव पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर लाया गया, जहां एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने अंतिम सलामी दी। देर गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

    शामली के कांधला थाने स्थित मिमला गांव निवासी मिंतर कुमार 1989 में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे। पदोन्नत होने के बाद मिंतर हाल में दारोगा हो गए थे। वह यातायात पुलिस में टीएसआइ पद पर कार्यरत थे। छुट्टी खत्म होने के बाद वह सोमवार को बाइक से ड्यूटी पर लौट रहे थे। करनाल हाईवे पर बपारसी पुल के पास बाइक की चेन टूट गई। झटका लगने पर मिंतर बाइक के हैंडल पर गिर गए। उसके बाद वह खुद उठ नहीं पाए।

    आसपास के लोगों ने मिंतर को उठाकर कंकरखेड़ा स्थित कैलाशी अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि मिंतर के सीने की पसली टूटकर फेफडे के अंदर घुस गई थी। काफी प्रयास के बाद भी डाक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। मिंतर के एक बेटी और दो बेटे हैं। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है।