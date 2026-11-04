मेरठ में पानी की टंकी पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना, ₹700 प्रति क्विंटल गन्ने के रेट सहित कई मांगों पर अड़े 

संवाद सूत्र, हस्तिनापुर (मेरठ)। गांव अलीपुर मोरना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित पानी की टंकी पर कई किसान चढ़ गए और वहीं अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया। टंकी पर चढ़ने वाले किसानों में शौकीन, बालू और आजाद सहित अन्य किसान शामिल हैं। किसानों के इस कदम से प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

आंदोलनकारी किसानों की प्रमुख मांग है कि गन्ने का भाव बढ़ाकर 700 रुपये प्रति कुंतल किया जाए, गन्ना मिलें चालू होने से पहले ही गन्ने के नए भाव की स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए, किसानों ने गन्ने के पिछले बकाया भुगतान का ब्याज सहित भुगतान करने और समाज में किसान का सम्मान सुनिश्चित करने की भी पुरजोर मांग उठाई है।