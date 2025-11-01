Language
    मेरठ में औद्योगिक गलियारा का विरोध, आज महापंचायत कर आगे की रणनीति बनाएंगे किसान

    By Anuj Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    मेरठ में औद्योगिक गलियारा के दूसरे चरण के विरोध में तीन गांवों के किसान एक साल से धरने पर हैं। किसान नेता राजकुमार सिंह के अनुसार, जिला प्रशासन 800 किसानों की जमीन खरीदना चाहता है, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। किसान इस योजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को महापंचायत में आगे की रणनीति पर फैसला होगा, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक भी शामिल होंगे।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। औद्योगिक गलियारा के दूसरे चरण की योजना का विरोध कर रहे तीन गांवों छतरी, खड़खड़ी और गोविंदपुरी के किसान गांव छतरी के बाहर करीब एक साल से धरना दे रहे हैं। किसान नेता राजकुमार सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने तीन गांवों के 800 किसानों की जमीन खरीदने की योजना तैयार की है।

    किसानों का कहना है कि जमीन चली जाएगी तो उनकी आजीविका का साधन ही नहीं बचेगा। उन्होंने इस योजना को निरस्त करने की मांग की है।

    राजकुमार सिंह ने बताया कि धरनास्थल पर शनिवार को किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। भाजपा के पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी भी आएंगे। शासन और प्रशासन किसानों को गुमराह कर रहा है।