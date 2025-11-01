मेरठ में औद्योगिक गलियारा का विरोध, आज महापंचायत कर आगे की रणनीति बनाएंगे किसान

मेरठ में औद्योगिक गलियारा के दूसरे चरण के विरोध में तीन गांवों के किसान एक साल से धरने पर हैं। किसान नेता राजकुमार सिंह के अनुसार, जिला प्रशासन 800 किसानों की जमीन खरीदना चाहता है, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। किसान इस योजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को महापंचायत में आगे की रणनीति पर फैसला होगा, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक भी शामिल होंगे।