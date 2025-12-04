मेरठ में काशी टोल प्लाजा पर किसानों का जोरदार हंगामा...टोल कराया फ्री, अभद्रता का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ–दिल्ली एक्सप्रेस-वे स्थित काशी टोल प्लाजा पर बुधवार देर रात बड़ा हंगामा हो गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला उपाध्यक्ष शनि शिशोला अपने परिवार के साथ दिल्ली से लौट रहे थे। शनि के अनुसार, जैसे ही उनकी गाड़ी टोल पर रुकी, उन्होंने फास्टैग मैसेज के साथ अपना आईडी कार्ड दिखाया, लेकिन कर्मचारियों ने कार्ड को फर्जी बताते हुए उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। इस दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ भी गलत व्यवहार किए जाने का आरोप है। मामला बढ़ता देख शनि अपने परिवार को लेकर वहां से रवाना हुए।

किसानों ने तीन लेन कराईं फ्री गुरुवार सुबह भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों किसान टोल पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया।किसानों ने लेन नंबर 8, 9 और 10 को पूरी तरह से फ्री करा दिया। देखते ही देखते लंबा जाम लग गया और किसान टोल प्लाजा पर ही बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे।

किसानों ने आरोप लगाया कि टोल पर तैनात एक कर्मचारी मुस्लिम युवक सनमुन खान है, जो फर्जी नाम सुमित राणा के नाम से नौकरी कर रहा है। जब किसान उसकी पहचान और दस्तावेज मांगने लगे तो वह जवाब देने में गोलमोल करने लगा और बाद में कागज मांगने पर उसकी असली पहचान सामने आ गई।

किसानों का आरोप है कि यह कर्मचारी न केवल फर्जी नाम से नौकरी कर रहा था बल्कि किसान नेताओं से अभद्रता भी कर रहा था। इसी दौरान उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी अजीत नेगी ने भी टोल कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया।