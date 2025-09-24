गन्ने का मूल्य इतना चाहते हैं यूपी के किसान, छह मांगों के लिए दिल्ली की तरफ किया कूच

जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी बुधवार को मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल से ट्रैक्टर-ट्रालियों, कारों आदि वाहनों से दिल्ली संसद भवन के लिए निकले हैं। किसानों का कहना है कि वह दिल्ली से तभी लौटेंगे, जब केंद्र सरकार उनकी सभी छह मांगों को मान लेंगी।

राष्ट्रीय प्रवक्ता शिक्षक नेता चौधरी नरेश पाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह कहां करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है, लेकिन सरकार गांव के किसानों और उनके खेतों पर ध्यान नहीं दे रही है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा कि वह लोग दिल्ली से तभी वापस आएंगे, जब उनकी मांगे पूरी कर दी जाएगी। अखिलेश चौधरी ने बताया कि उनकी मांगों में मुख्य रूप से गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल हो।

किसानों के यहां स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं। गाड़ियों पर लिए जाने वाला टैक्स फिर रोड टैक्स न लिया जाए। एक टैक्स दिया जाए। किसानों को जंगली जानवरों गुलदार एवं अन्य से मृत्यु होने पर मुआवजा दिया जाए।

किसानों का वाहन ट्रैक्टर 15 वर्ष की अवधि की एनसीआर में छूट दी जाए। बाढ़ में फसल नष्ट होने पर सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। इस दौरान अवनीत पवार, गजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, इलियास कुरैशी, सर्वेश कुमार, वीरू प्रधान समेत अन्य किसान दिल्ली के लिए गए।