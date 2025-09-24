पत्नी और बच्चों को लेकर ससुराल गया था युवक, अचानक पूरा परिवार हो गया गायब

मुंडाली में एक युवक जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल गया था आठ दिन से लापता है। परिवार ने ससुराल वालों पर अपहरण का संदेह जताया है और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। गांव में चर्चा है कि युवक पैसे लेकर भाग गया है। पुलिस लापता परिवार की तलाश कर रही है।

संवाद सूत्र, मुंडाली। आठ दिन पहले ससुराल गया युवक पत्नी और बच्चों संग लापता हो गया। स्वजन ने युवक के ससुरालियों पर गायब करने की आशंका जताते हुए मुंडाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। वहीं, गांव में चर्चा है कि युवक कमेटी और उधार की रकम लेकर फरार हुआ है। पुलिस ने दंपती और बच्चों की तलाश शुरू कर दी है।

मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव आड़ निवासी किरनपाल पुत्र रतनपाल ने बताया कि उसका भाई ओमवीर मोबाइल की दुकान करता है। कुछ दिन पूर्व ओमवीर ने खरखौदा में स्थित अपना प्लाट 12 लाख रुपये में बेचा था। इसके साथ उसने अपनी कार व बाइक भी बेची थी।

गत 16 सितंबर को ओमवीर अपनी पत्नी प्रीति व दो बच्चे बेटा लविश और बेटी जाह्नवी के साथ अपनी ससुराल गांव इंचौली गया था। वहां से लौटते समय रास्ते से उक्त चारों लापता हो गए। घर नहीं पहुंचने पर उन्होंने ओमवीर व प्रीति के मोबाइल पर संपर्क किया तो वह भी बंद आए।