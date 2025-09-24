Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्नी और बच्चों को लेकर ससुराल गया था युवक, अचानक पूरा परिवार हो गया गायब

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:05 PM (IST)

    मुंडाली में एक युवक जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल गया था आठ दिन से लापता है। परिवार ने ससुराल वालों पर अपहरण का संदेह जताया है और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। गांव में चर्चा है कि युवक पैसे लेकर भाग गया है। पुलिस लापता परिवार की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ससुराल गया युवक पत्नी और बच्चों सहित लापता, अनहोनी की आशंका

    संवाद सूत्र, मुंडाली। आठ दिन पहले ससुराल गया युवक पत्नी और बच्चों संग लापता हो गया। स्वजन ने युवक के ससुरालियों पर गायब करने की आशंका जताते हुए मुंडाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। वहीं, गांव में चर्चा है कि युवक कमेटी और उधार की रकम लेकर फरार हुआ है। पुलिस ने दंपती और बच्चों की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव आड़ निवासी किरनपाल पुत्र रतनपाल ने बताया कि उसका भाई ओमवीर मोबाइल की दुकान करता है। कुछ दिन पूर्व ओमवीर ने खरखौदा में स्थित अपना प्लाट 12 लाख रुपये में बेचा था। इसके साथ उसने अपनी कार व बाइक भी बेची थी।

    गत 16 सितंबर को ओमवीर अपनी पत्नी प्रीति व दो बच्चे बेटा लविश और बेटी जाह्नवी के साथ अपनी ससुराल गांव इंचौली गया था। वहां से लौटते समय रास्ते से उक्त चारों लापता हो गए। घर नहीं पहुंचने पर उन्होंने ओमवीर व प्रीति के मोबाइल पर संपर्क किया तो वह भी बंद आए।

    अनहोनी की आशंका जताते हुए उन्होंने सभी संभावित जगहों पर तलाश किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। किरणपाल ने भाई की ससुराल वालों पर उन्हें गायब करने का शक जाहिर किया है। थाना प्रभारी रामगोपाल सिंह का कहना है कि गुमशुदगी दर्ज कर ली है। दंपती और बच्चों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें बरामद किया जाएगा।