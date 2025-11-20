Language
    Family ID कैसे बननी है? समझें पूरा तरीका... ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

    By Sarvendra Pundir Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    फैमिली आईडी बनाना अब सरल है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें और वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। आवेदन करने के बाद, आप अपनी आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। यह लेख आपको फैमिली आईडी बनाने की पूरी प्रक्रिया समझाएगा।

    Family ID कैसे बननी है? समझें पूरा तरीका(प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। यदि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है और फैमिली आइडी बनी हुई है तो वह राशन कार्ड वाला ही काम करेगी। हर सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि परिवार के मुखिया की जब 60 उम्र पूरी हो जाएगी, तो फैमिली आइडी से ही डाटा लेकर जिला समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन भी बना देगा। किसी को कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जनपद में लगभग ढा़ई लाख लोगों की फैमिली आइडी शुरुआत में बननी है, जिसमें से अभी 30 हजार फैमिली आइडी बन चुकी है। इसके लिए विकास भवन स्थित अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के कार्यालय में पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं या फिर आनलाइन अपने घर बैठे भी बना सकते हैं। यह आइडी रोजगार उपलब्ध कराने में भी बड़ी सहायक होगी।

    आनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं फैमिली आइडी
    आनलाइन फैमिली आइडी बनाने के लिए https://familyid.up.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं। पहले आप्शन में आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को दर्ज करें। ओटीपी आएगा, उसे भरे। इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद परिवार के हर सदस्य का नाम और उसका आधार नंबर दर्ज करें। यहां पर अपना व्यवसाय, सालभर की आय, बैंक खाता नंबर दर्ज करें। पते वाले कालम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र चुने और फिर अपना पूरा पता भरे। इसके बाद फार्म को सबमिट करें। सबमिट होने के बाद एक आवेदन संख्या आएगी। इस पर क्लिक करने पर फैमिली आइडी का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

    बेरोजगार परिवार को मिलेगी रोजगार की जानकारी
    जिस परिवार की फैमिली आइडी बन जाएगी तो यह उन परिवारों की पहचान करने में मदद करेगी, जो बेरोजगार है। जैसे ही जिला प्रशासन या फिर रोजगार कार्यालय के पास नौकरी के संबंध जानकारी आएगी तो सबसे पहले बेरोजगार परिवार को यह जानकारी दी जाएगी। जिसके बाद वह सीधे रोजगार कार्यालय की मदद से इंटरव्यू दे सकता है।

    यदि आप पात्र है तो मिलेगा इन योजनाओं का लाभ
    विभिन्न योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, छात्रवृत्ति, पेंशन, किसान सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। किसी भी योजनाओं का लाभ के लिए फैमिली आइडी होगी तो कार्यालय में जाकर इसे दिखाए और कोई दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लाभार्थी होंगे तो लाभी फैमिली आइडी से ही मिल जाएगा।

    सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा इससे
    फैमिली आइडी भविष्य के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। हमारे यहां लगभग 30 हजार परिवारों की बन चुकी है। बाकी की बनाई जा रही है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। रोजगार की जानकारी भी परिवार को मिलती रहेगी।-नूपुर गोयल, मुख्य विकास अधिकारी