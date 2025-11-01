जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात में इंटरचेंज पर वाहन चेकिंग के दौरान कंपनी का स्टीकर लगी 12 लाख रुपये कीमत की नकली वायर से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ी है। पुलिस ने चालक सहित पिकअप व वायर को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार देर रात में क्राम्पटन कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस टीम ने परतापुर इंटरचेंज पर चेंकिग के दौरान एक पिकअप को रोककर तलाशी ली।

तलाशी के दौरान पिकअप से क्राम्पटन, पोलीकैब, गोल्ड मेडल व वीगार्ड का स्टीकर लगी भारी मात्रा में नकली वायर बरामद हुई। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी पहचान सिराजुद्दीन निवासी मोदीनगर के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार चालक से पूछताछ में सामने आया है कि यह नकली वायर दिल्ली व गाजियाबाद में तैयार कर पश्चिमी यूपी में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर चालक सिराजुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

