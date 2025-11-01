Language
    सावधान! नामी कंपनियों का स्‍टीकर लगाकर धड़ल्ले से बेच रहे नकली वायर, पुलिस ने जब्‍त किया 12 लाख का माल

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:45 PM (IST)

    मेरठ के परतापुर में पुलिस ने कंपनी के स्टीकर लगी 12 लाख की नकली वायर से भरी पिकअप पकड़ी, चालक गिरफ्तार। पूछताछ में पता चला कि वायर दिल्ली-गाजियाबाद में तैयार होकर पश्चिमी यूपी में सप्लाई हो रही थी। दूसरी घटना में, मवाना रोड पर कार डिवाइडर पर चढ़ने से जाम लग गया, जिसे पुलिस ने साढ़े चार घंटे बाद हटवाया।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात में इंटरचेंज पर वाहन चेकिंग के दौरान कंपनी का स्टीकर लगी 12 लाख रुपये कीमत की नकली वायर से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ी है। पुलिस ने चालक सहित पिकअप व वायर को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार देर रात में क्राम्पटन कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस टीम ने परतापुर इंटरचेंज पर चेंकिग के दौरान एक पिकअप को रोककर तलाशी ली।

    तलाशी के दौरान पिकअप से क्राम्पटन, पोलीकैब, गोल्ड मेडल व वीगार्ड का स्टीकर लगी भारी मात्रा में नकली वायर बरामद हुई। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी पहचान सिराजुद्दीन निवासी मोदीनगर के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार चालक से पूछताछ में सामने आया है कि यह नकली वायर दिल्ली व गाजियाबाद में तैयार कर पश्चिमी यूपी में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर चालक सिराजुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    साढ़े चार घंटे डिवाइडर पर टंगी रही कार, जाम से जूझते रहे वाहन चालक

    मेरठ : मवाना रोड पर पुराने गंगानगर थाने के सामने एक महिला ने कार को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। गनीमत रही कि इसमें महिला को ज्यादा चोट नहीं आई। हादसे के बाद मवाना रोड पर जाम के हालात बन गए। पुलिस ने किसी तरह साढ़े चार घंटे बाद कार को डिवाइडर से उतरवाया। शुक्रवार दोपहर 12:30 एक महिला कार लेकर शहर से मवाना की तरफ तेज रफ्तार से जा रही थी।

    जब वह पुराने गंगानगर थाने के सामने पहुंची तो अचानक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत रही कि कार पलटी नहीं अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। राहगीरों ने किसी तरह महिला को सकुशल कार से बाहर निकाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान मवाना रोड पर जाम के हालात बन गए। शाम पांच बजे पुलिस ने कार को नीचे उतरवाया। इस बीच रूककर वाहन चलते रहे।