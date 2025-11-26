ब्रांड की खाली बोतल... यूपी पंचायत चुनाव के लिए कहां बनाई जा रही थी नकली शराब? छह आरोपी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, लावड़। इंचौली थाना क्षेत्र के गांव समसपुर मार्ग पर एक खेत में पंचायत चुनाव में सप्लाई करने के लिए नकली शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने खेत में छापा मारकर मौके से छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब, ब्रांडेड शराब की खाली बोतल और शराब बनाने के लिए लाया गया यूरिया खाद और अन्य सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं, बरामद हुई नकली शराब को नष्ट कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि लावड़ रोड स्थित गांव समसपुर रोड तिराहे के पास एक खेत में त्रिपाल से बने गोदाम में गलत गतिविधि होने की सूचना मिली थी। बुधवार को इंचौली पुलिस टीम ने गोदाम में छापा मारकर वहां से छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

गोदाम से पुलिस ने नकली शराब से भरे दो नीले बड़े ड्रम, चार छोटी कैन, प्लास्टिक के खाली पव्वों से भरी तीन प्लास्टिक की पन्नी, एक ट्यूब अपमिश्रित शराब रखने के लिए, चार किलो यूरिया खाद, 106 ढक्कन व सील, 12 रेपर, 31 क्यूआर कोड, रायल स्टैग की दो खाली बोतल, नौ खाली हाफ बोतल व नौ खाली पव्वे बरामद किए है।

इसके साथ ही शराब सप्लाई करने के लिए एक कार बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह आगामी पंचायत चुनाव के लिए नकली शराब बनाकर स्टोर कर रहे थे। ताकि पंचायत चुनाव में सप्लाई कर मोटी रकम कमाई जा सकें। पुलिस ने सभी आरोपितों पर आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत कापीराइट का मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।