Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झोलाछाप डॉक्टर ने मरीज को लगा दिया एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन, हाथ कटने की आई नौबत; मुकदमा दर्ज

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:21 AM (IST)

    मेरठ में एक झोलाछाप डॉक्टर ने मरीज को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसके हाथ काटने की नौबत आ गई। लापरवाही के इस मामले में झोलाछाप के खिलाफ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। झोलाझाप पर मरीज को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। हालत बिगड़ने पर मरीज ने मेरठ से लेकर दिल्ली तक के अस्पतालों में उपचार कराया, जहां चिकित्सकों ने मरीज का हाथ काटने की सलाह दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कंकरखेड़ा थाने में झोलाछाप के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में गांव गोविंदपुर घसौली निवासी मुन्ना पुत्र हकीमुद्दीन की तहरीर पर कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुए मामले में बताया गया कि 12 सितंबर 2023 को उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके हाथ-पैरों में दर्द था।

    मुन्ना ने अपने ही गांव के प्रदीप सैनी को अपने दर्द के बारे में बताया। आरोप है कि प्रदीप ने खुद को चिकित्सक बताते हुए उपचार करने को कहा। मुन्ना ने प्रदीप सैनी को अपने घर बुलाया, जहां प्रदीप ने मुन्ना के हाथ में एक इंजेक्शन लगाया।

    कुछ ही देर में मुन्ना को बेचैनी और घबराहट होने लगी। आरोप है कि तब प्रदीप ने मुन्ना से कहा कि गलती से एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लग गया है। इसकी रोकथाम के लिए वह दूसरा इंजेक्शन लाने की बात कहकर चला गया और फिर वापस नहीं लौटा।

    पीड़ित को उसके स्वजन पहले रीटा नर्सिंग होम, फिर दर्शन हॉस्पिटल उसके बाद पुष्पा अंजली हॉस्पिटल दिल्ली ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। मुन्ना ने कहा कि चिकित्सक ने उसे बताया कि हाथ की दो अंगुली एक अंगूठा अथवा गट़्टे तक हाथ काटना पड़ सकता है।

    मुन्ना का आरोप है कि प्रदीप सैनी झोलाछाप है। उसने जान से मारने की नीयत से उसे एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया था। पीड़ित के अनुसार उसने इस प्रकरण में एसएसपी, सीएमओ और मुख्यमंत्री के नाम भी प्रार्थना पत्र दिया है।

    कार्रवाई नहीं होने पर वह कोर्ट पहुंचा और अपना पक्ष रखा। इंस्पेक्टर विनय कुमार का कहना है कि प्रदीप के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाने का केस दर्ज है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।