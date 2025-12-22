झोलाछाप डॉक्टर ने मरीज को लगा दिया एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन, हाथ कटने की आई नौबत; मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, मेरठ। झोलाझाप पर मरीज को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। हालत बिगड़ने पर मरीज ने मेरठ से लेकर दिल्ली तक के अस्पतालों में उपचार कराया, जहां चिकित्सकों ने मरीज का हाथ काटने की सलाह दी।

पीड़ित ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कंकरखेड़ा थाने में झोलाछाप के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में गांव गोविंदपुर घसौली निवासी मुन्ना पुत्र हकीमुद्दीन की तहरीर पर कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुए मामले में बताया गया कि 12 सितंबर 2023 को उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके हाथ-पैरों में दर्द था।

मुन्ना ने अपने ही गांव के प्रदीप सैनी को अपने दर्द के बारे में बताया। आरोप है कि प्रदीप ने खुद को चिकित्सक बताते हुए उपचार करने को कहा। मुन्ना ने प्रदीप सैनी को अपने घर बुलाया, जहां प्रदीप ने मुन्ना के हाथ में एक इंजेक्शन लगाया।

कुछ ही देर में मुन्ना को बेचैनी और घबराहट होने लगी। आरोप है कि तब प्रदीप ने मुन्ना से कहा कि गलती से एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लग गया है। इसकी रोकथाम के लिए वह दूसरा इंजेक्शन लाने की बात कहकर चला गया और फिर वापस नहीं लौटा।

पीड़ित को उसके स्वजन पहले रीटा नर्सिंग होम, फिर दर्शन हॉस्पिटल उसके बाद पुष्पा अंजली हॉस्पिटल दिल्ली ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। मुन्ना ने कहा कि चिकित्सक ने उसे बताया कि हाथ की दो अंगुली एक अंगूठा अथवा गट़्टे तक हाथ काटना पड़ सकता है।

मुन्ना का आरोप है कि प्रदीप सैनी झोलाछाप है। उसने जान से मारने की नीयत से उसे एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया था। पीड़ित के अनुसार उसने इस प्रकरण में एसएसपी, सीएमओ और मुख्यमंत्री के नाम भी प्रार्थना पत्र दिया है।