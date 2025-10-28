अब मेरठ में यहां भी नहीं मिलेंगे ई-रिक्शा-टैंपो? लोगों ने DM को लेटर लिखकर कर दी शिकायत

जागरण संवाददाता, मेरठ। बेगमपुल व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी डा. वीके सिंह को एक शिकायती पत्र देकर बताया है कि बेगमपुल के मुख्य बाजार सेठऊन एजेंसी और कोलकाता स्वीट्स के पास ई-रिक्शा-टैंपो के लिए नो-जोन है। बावजूद इसके यहां पर ई-रिक्शा और टैंपो धड़ल्ले से चल रहे हैं। यह सब पुलिस की लापरवाही के कारण हो रहा है। जिस कारण व्यापारियों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

बेगमपुल व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष विपुल शर्मा ने बताया कि कमिश्नर के आदेश के बाद बेगमपुल से हापुड़-गढ़ रोड जाने वाले, जीरेा माइल और सोतीगंज जाने वाले कुछ रास्तों को ई-रिक्शा और टैंपो नो-जोन घोषित किया गया था। सेठऊन एजेंसी और कोलकाता स्वीट्स समेत पूरे मुख्य बाजार को भी इसी जोन में रखा गया था।

कुछ दिन तक सबकुछ ठीक रहा, लेकिन अब पिछले कई दिनों से पुलिस के सामने ही सेठऊन एजेंसी और कोलकाता स्वीट्स तक ई-रिक्शा और टैंपो पहुंच रहे हैं। जिस कारण मुख्य बाजार में जाम लग रहा है। आरोप है कि यह वाहन चालक गली मोहल्लों से निकलकर मुख्य रोड आ जाते हैं।