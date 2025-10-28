Language
    अब मेरठ में यहां भी नहीं मिलेंगे ई-रिक्शा-टैंपो? लोगों ने DM को लेटर लिखकर कर दी शिकायत

    By Sarvendra Pundir Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:43 PM (IST)

    बेगमपुल व्यापार संघ ने डीएम से शिकायत की है कि नो-जोन क्षेत्र में ई-रिक्शा-टैंपो के चलने से जाम लग रहा है, जिसके लिए उन्होंने पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। कमिश्नर के आदेश के बावजूद, ई-रिक्शा और टैंपो मुख्य बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। व्यापारियों ने जीआईसी के पास स्टैंड बनाने का सुझाव दिया है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बेगमपुल व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी डा. वीके सिंह को एक शिकायती पत्र देकर बताया है कि बेगमपुल के मुख्य बाजार सेठऊन एजेंसी और कोलकाता स्वीट्स के पास ई-रिक्शा-टैंपो के लिए नो-जोन है। बावजूद इसके यहां पर ई-रिक्शा और टैंपो धड़ल्ले से चल रहे हैं। यह सब पुलिस की लापरवाही के कारण हो रहा है। जिस कारण व्यापारियों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

    बेगमपुल व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष विपुल शर्मा ने बताया कि कमिश्नर के आदेश के बाद बेगमपुल से हापुड़-गढ़ रोड जाने वाले, जीरेा माइल और सोतीगंज जाने वाले कुछ रास्तों को ई-रिक्शा और टैंपो नो-जोन घोषित किया गया था। सेठऊन एजेंसी और कोलकाता स्वीट्स समेत पूरे मुख्य बाजार को भी इसी जोन में रखा गया था।

    कुछ दिन तक सबकुछ ठीक रहा, लेकिन अब पिछले कई दिनों से पुलिस के सामने ही सेठऊन एजेंसी और कोलकाता स्वीट्स तक ई-रिक्शा और टैंपो पहुंच रहे हैं। जिस कारण मुख्य बाजार में जाम लग रहा है। आरोप है कि यह वाहन चालक गली मोहल्लों से निकलकर मुख्य रोड आ जाते हैं।

    जिस कारण जाम लगता है। पत्र में एक सलाह भी दी गई है कि जीआइसी के पास नगर निगम की कुछ जमीन पड़ी है। यदि यहां पर नगर निगम के अधिकारी टैंपो और ई-रिक्शा स्टैंड बना दें तो इस समस्या से हमेशा के लिए राहत मिल सकती है। शिकायत एसएसपी डा. विपिन ताडा से भी की गई है।