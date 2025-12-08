निगम की टीम ने हटाया अतिक्रमण, विरोध में दुकानदारों ने खड़ा किया हंगामा...वाहनों पर फेंके पत्थर
शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। निगम के वाहन पर पत्थर फेंके गए, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। घटना क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता मेरठ। हापुड़ अड्डा चौराहे पर जाम का कारण बने खानपान के होटलों से अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम के दस्ते ने सड़क पटरी पर रखा सामन बर्तन फेंका तो गुस्साए दुकानदारों ने विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। निगम के प्रवर्तन दल और दुकानदारों के बीच बहस शुरू हो गई। दुकानदारों के भारी विरोध पर चार होटल का अतिक्रमण हटाकर निगम की टीम लौट गई। निगम अधिकारियों का आरोप है कि हंगामे के दौरान सरकारी वाहन पर पत्थर फेंके गए। हंगामे पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। मामले की जानकारी एडीएम सिटी को दी गई है।
हापुड़ अड्डा चौराहे पर एसके छोले भटूरे, पहलवान होटल, हाजी इस्लाम पहलवान होटल, पहलवान हलीम बिरयानी का होटल है। इनकी भट्ठियां, काउंटर रोड पटरी पर थीं, जिससे बुलंदशहर की ओर जाने वाली बसों को सवारी बैठने के लिए सड़क पर बसें खड़ी करनी पड़ रही थीं। करीब तीन मीटर सड़क संकरी हो गई थी। रेड लाइट तक अतिक्रमण की चपेट में आ गई। इससे चौराहे पर भीषण जाम भी लग रहा था। इसे लेकर नगर निगम में शिकायत हुई थी। इसका संज्ञान लेते हुए सहायक नगर आयुक्त शरद पाल के नेतृत्व में नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता यहां पहुंचा और उसने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की।
सामान हटाने को कहा गया, लेकिन दुकानदार विरोध करते रहे। जिसके बाद निगम की जेसीबी ने होटलों के बाहर रखा सामान और भट्ठी तोड़ दी। काउंटर टूटते ही दुकानदार नईम बेहोश होकर गिर गए। जिससे दुकानदारों में आक्रोश भड़क गया। नारेबाज़ी करते हुए विरोध तेज कर दिया। मौके पर एआईएमआईएम के पार्षद शाहिद अंसारी ने कहा कि निगम को पहले जानकारी देनी चाहिए थी। हापुड़ रोड पर कमेला पुल तक अतिक्रमण है। सिर्फ चार पांच होटल को निशाना बनाना गलत है। वहीं गुस्साए व्यापारी एडीएम सिटी कार्यालय पहुंचे। इस मामले में सहायक नगर आयुक्त का कहना है कि पूर्व में भी होटल स्वामियों और दुकानदारों को अपना अतिक्रमण हटाने की नोटिस दिया गया थी। सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि हंगामे के दौरान किसी ने सरकारी वाहन पर पत्थर फेंका गया है। जिला प्रशासन को ये जानकारी दे दी गई है।
