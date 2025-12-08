निगम की टीम ने हटाया अतिक्रमण, विरोध में दुकानदारों ने खड़ा किया हंगामा...वाहनों पर फेंके पत्थर

जागरण संवाददाता मेरठ। हापुड़ अड्डा चौराहे पर जाम का कारण बने खानपान के होटलों से अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम के दस्ते ने सड़क पटरी पर रखा सामन बर्तन फेंका तो गुस्साए दुकानदारों ने विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। निगम के प्रवर्तन दल और दुकानदारों के बीच बहस शुरू हो गई। दुकानदारों के भारी विरोध पर चार होटल का अतिक्रमण हटाकर निगम की टीम लौट गई। निगम अधिकारियों का आरोप है कि हंगामे के दौरान सरकारी वाहन पर पत्थर फेंके गए। हंगामे पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। मामले की जानकारी एडीएम सिटी को दी गई है।

हापुड़ अड्डा चौराहे पर एसके छोले भटूरे, पहलवान होटल, हाजी इस्लाम पहलवान होटल, पहलवान हलीम बिरयानी का होटल है। इनकी भट्ठियां, काउंटर रोड पटरी पर थीं, जिससे बुलंदशहर की ओर जाने वाली बसों को सवारी बैठने के लिए सड़क पर बसें खड़ी करनी पड़ रही थीं। करीब तीन मीटर सड़क संकरी हो गई थी। रेड लाइट तक अतिक्रमण की चपेट में आ गई। इससे चौराहे पर भीषण जाम भी लग रहा था। इसे लेकर नगर निगम में शिकायत हुई थी। इसका संज्ञान लेते हुए सहायक नगर आयुक्त शरद पाल के नेतृत्व में नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता यहां पहुंचा और उसने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की।