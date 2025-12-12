Encounter in Meerut : बाइक या कार नहीं, ई-रिक्शा में सवार थे छह बदमाश, पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो को लगी गोली

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेडिकल थाना पुलिस ने आउटर रिंग रोड पर गश्त के दौरान मुठभेड़ में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह के छह बदमाश गिरफ्तार किए है।

मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए है। पुलिस ने घायलों के कब्जे से चोरी किया सामान, एक ई-रिक्शा, एक बाइक दो तमंचे व छह कारतूस बरामद किए है।

पुलिस के अनुसार मेडिकल थाना पुलिस गुरुवार देर रात में क्षेत्र में गश्त कर रही थी। पुलिस टीम जब आउटर रिंग रोड पर पहुंची तो उन्हें एक ई-रिक्शा आता दिखाई दिया। पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को रूकने का इशारा किया तो उसने ई-रिक्शा की रफ्तार बढ़ाते हुए उसे मुड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी की तो ई-रिक्शा में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने ई-रिक्शा में सवार छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।