Meerut: चंद्रो देवी गेट के पास नाले में मिला कर्मचारी का शव, एक दिन से था लापता
मेरठ के दिल्ली रोड पर चंद्रो देवी गेट के पास एक नाले में 55 वर्षीय रामकुमार का शव मिला। वह लखीमपुर खीरी का रहने वाला था और एवरेस्ट कंपनी में काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली रोड स्थित चंद्रो देवी गेट के पास नाले में एक कर्मचारी का शव मिला है। शव पहचान होने के बाद पुलिस ने उसे मर्चरी में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही कर्मचारी की मौत की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बुधवार सुबह राहगीरों ने चंद्रो देवी गेट के पास नाले में करीब 55 वर्षीय एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा। शव को देख वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और परतापुर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाकर उसकी तलाशी ली तो जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान लखीमपुर खीरी के थाना तिकोनिया क्षेत्र के गांव कोडिया निवासी 55 वर्षीय रामकुमार पुत्र मिश्रीलाल के रूप में हुई।
नाले में शव मिलने की सूचना पर एवरेस्ट एवरेस्ट कंपनी का लेबर ठेकेदार बुद्धराम वहां पहुंचा और रामकुमार की पहचान करते हुए उसे अपना रिश्ते का साला बताया। पूछताछ में बुद्धराम ने बताया कि पिछले महीने ही रामकुमार उसके पास काम करने के लिए आया था। दोपहर को वह किसी को बताए बिना कंपनी से बाहर निकल आया था। तब से वह लोग उसे तलाश रहे थे। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि राजकुमार की मौ कैसे हुई इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगी।
