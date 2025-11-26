Meerut: चंद्रो देवी गेट के पास नाले में मिला कर्मचारी का शव, एक दिन से था लापता

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली रोड स्थित चंद्रो देवी गेट के पास नाले में एक कर्मचारी का शव मिला है। शव पहचान होने के बाद पुलिस ने उसे मर्चरी में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही कर्मचारी की मौत की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बुधवार सुबह राहगीरों ने चंद्रो देवी गेट के पास नाले में करीब 55 वर्षीय एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा। शव को देख वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और परतापुर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाकर उसकी तलाशी ली तो जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान लखीमपुर खीरी के थाना तिकोनिया क्षेत्र के गांव कोडिया निवासी 55 वर्षीय रामकुमार पुत्र मिश्रीलाल के रूप में हुई।