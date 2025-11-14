UPPCL: यूपी के 14 जिलों में एक दिसंबर से बिजली बिल में मिलेगी भारी छूट, योगी सरकार लागू करने जा रही ये योजना

जागरण संवाददाता, मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े मेरठ समेत 14 जनपदों के बिजली उपभाेक्ताओं के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल राहत योजना 2025–26 लागू की जा रही है। यह योजना एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में संचालित की जाएगी।

पविविवनिलि के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं (एल एम वी- वन) दो किलोवाट तक एवं वाणिज्यिक श्रेणी के (एल एम वी- टू) एक किलोवाट श्रेणी भार के नेवर पेड एवं लांग अनपेड तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता निर्धारित समयावधि में पंजीकरण कर अपने बिजली बिल का भुगतान करेंगे, उन्हें 25 प्रतिशत तक की राहत तथा समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त होगा।



पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन रहेगी। उपभोक्ता www.uppcl.org, यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप अथवा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे। ओवर बिल उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं के बिल औसत खपत के आधार पर संशोधित कर राहत दी जाएगी। पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर विलंब शुल्क की 100 प्रतिशत माफी मिलेगी। समय से एकमुश्त भुगतान करने पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी।