साउथ मेरठ के रैपिड स्टेशन पर ऐसा क्या हुआ जो बुजुर्ग की हो गई मौत? शाम तीन बजे हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र साउथ मेरठ के रैपिड स्टेशन पर एस्केलेटर लिफ्ट से गिरने पर 63 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। वह दिल्ली जाने के लिए रैपिड ट्रेन में सवार होने को स्टेशन पर जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा बल के अफसरों ने पुलिस को जानकारी दी। खून से लथपथ हालत में बुजुर्ग को प्यारे लाल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।



कंचनपुर घोपला निवासी जरीफ पुत्र शरीफ शाम करीब तीन बजे रैपिड ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए घर से निकले थे। आटो से वह साउथ मेरठ स्टेशन पर पहुंचे। नीचे से स्टेशन के लिए एस्केलेटर लिफ्ट के जरिये ऊपर जा रहे थे। बताया जाता है कि अचानक जरीफ को चक्कर आ गए। वह लिफ्ट से नीचे गिर गए।

जब तक लिफ्ट को रोका गया। तब तक खून से लथपथ हो चुके थे। उसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने एंबुलेंस और परतापुर पुलिस को घटना की जानकारी दी। मोहिउद्दीनपुर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस में डालकर जरीफ को जिला अस्पताल ले जाया गया।

वहीं पर जरीफ का परिवार भी पहुंच गया। डाक्टरों ने जरीफ को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परतापुर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में भेज दिया। सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि परिवार की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।