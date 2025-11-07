Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साउथ मेरठ के रैपिड स्टेशन पर ऐसा क्या हुआ जो बुजुर्ग की हो गई मौत? शाम तीन बजे हुआ हादसा

    By Sushil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:11 PM (IST)

    मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में स्थित साउथ मेरठ रैपिड स्टेशन पर एक दुखद घटना घटी। 63 वर्षीय जरीफ, रैपिड ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहे थे, तभी एस्केलेटर लिफ्ट से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। चक्कर आने से वह नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र साउथ मेरठ के रैपिड स्टेशन पर एस्केलेटर लिफ्ट से गिरने पर 63 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। वह दिल्ली जाने के लिए रैपिड ट्रेन में सवार होने को स्टेशन पर जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा बल के अफसरों ने पुलिस को जानकारी दी। खून से लथपथ हालत में बुजुर्ग को प्यारे लाल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    कंचनपुर घोपला निवासी जरीफ पुत्र शरीफ शाम करीब तीन बजे रैपिड ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए घर से निकले थे। आटो से वह साउथ मेरठ स्टेशन पर पहुंचे। नीचे से स्टेशन के लिए एस्केलेटर लिफ्ट के जरिये ऊपर जा रहे थे। बताया जाता है कि अचानक जरीफ को चक्कर आ गए। वह लिफ्ट से नीचे गिर गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब तक लिफ्ट को रोका गया। तब तक खून से लथपथ हो चुके थे। उसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने एंबुलेंस और परतापुर पुलिस को घटना की जानकारी दी। मोहिउद्दीनपुर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस में डालकर जरीफ को जिला अस्पताल ले जाया गया।

    वहीं पर जरीफ का परिवार भी पहुंच गया। डाक्टरों ने जरीफ को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परतापुर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में भेज दिया। सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि परिवार की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चक्कर आने के बाद ही जरीफ चलती एस्केलेटर से गिर गए थे। उस समय एस्केलेटर पर नीचे कोई व्यक्ति भी नहीं था। अन्यथा गिरते ही जरीफ को पकड़ा जा सकता था। वह गिरने के बाद नीचे ही आकर रुका था। एस्केलेटर चलता रहने की वजह से उसको ज्यादा चोट आई थी।