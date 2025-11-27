एनसीआर मेडिकल कालेज में ईडी का छापा, खंगाला रिकार्ड रूम... डिजिटल रिकार्ड लिया कब्जे में

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने और गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोपों के मामले में यहां हापुड़ रोड स्थित एनसीआर मेडिकल कालेज एंड रिसर्च सेंटर पर छापा मारा है। ईडी की टीम ने कालेज की असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर व पूर्व एमएलसी डा. सरोजिनी अग्रवाल की बेटी डा. शिवानी अग्रवाल से लेन-देन से जुड़े सबूत जुटाए व स्टाफ से भी बातचीत की। उससे पहले टीम ने रिकार्ड रूम की तलाशी ली। कई अहम दस्तावेज, डिजिटल रिकार्ड कब्जे में लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे ईडी की टीम इस मेडिकल कालेज में पहुंची। ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई के एसएसपी कमल सिंह चौधरी द्वारा 30 जून को नई दिल्ली में दर्ज कराई गई 225 एफआईआर के सिलसिले में नामजद 35 आरोपित के ठिकानों पर की रही हैं। इन्हीं आरोपितों में से एक इस कालेज की असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर डा. शिवानी अग्रवाल है।

सीबीआई को एनसीआर मेडिकल कालेज में 50 सीट बढ़ाने का आवेदन करने के बाद उदयपुर (राजस्थान) स्थित गीतांजलि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मयूर रावल और दिल्ली की एमएस टेक्निफाई साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्ट हेड आर रणदीप नायर में बातचीत का सबूत डा. शिवानी अग्रवाल के मोबाइल में मिला है। मयूर रावल ने रायपुर (छत्तीसगढ़) के श्री रावतपुरा मेडिकल कालेज को निरीक्षण की तिथि बताई थी।