New Update for e-Commerce Vehicles : ओला, उबर व रैपिडो जैसी कंपनियों के वाहन अब यूं ही नहीं चलेंगे...एक जनवरी 2026 से होगी यह व्यवस्था
मेरठ में केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशानुसार, 1 जनवरी 2026 से ई-कॉमर्स कंपनियों के पेट्रोल और डीजल वाहन नहीं चलेंगे। ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों का उपयोग करना होगा। रैपिडो की पेट्रोल बाइकें भी बंद हो जाएंगी। यह फैसला स्वच्छ हवा और बेहतर परिवहन के लिए लिया गया है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर एक जनवरी 2026 से ई-कामर्स कंपनियों के सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी चालित वाहन सड़कों पर चल सकेंगे।
एआरटीओ राजेश कर्दम ने बताया कि आनलाइन सेवा देने वाली ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों पर यह नियम लागू होगा। इन्हें एग्रीगेटर्स भी कहा जाता है। मेरठ में बड़ी संख्या में रैपिडो कंपनी द्वारा पेट्रोल चालित बाइकें संचालित की जा रही हैं।
उप परिवहन आयुक्त हरिशंकर सिंह ने इस संबंध में कंपनियों से वार्ता कर इसका अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। समय रहते कंपनियां अपने वाहन को सीएनजी और इलेक्ट्रिक में बदल लें। एग्रीगेटर्स कंपनियों के 3.5 टन के चार पहिया लाइट कामर्शियल व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल पर भी यह नियम लागू होगा।
