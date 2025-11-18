New Update for e-Commerce Vehicles : ओला, उबर व रैपिडो जैसी कंपनियों के वाहन अब यूं ही नहीं चलेंगे...एक जनवरी 2026 से होगी यह व्यवस्था

जागरण संवाददाता, मेरठ। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर एक जनवरी 2026 से ई-कामर्स कंपनियों के सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी चालित वाहन सड़कों पर चल सकेंगे।

एआरटीओ राजेश कर्दम ने बताया कि आनलाइन सेवा देने वाली ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों पर यह नियम लागू होगा। इन्हें एग्रीगेटर्स भी कहा जाता है। मेरठ में बड़ी संख्या में रैपिडो कंपनी द्वारा पेट्रोल चालित बाइकें संचालित की जा रही हैं।