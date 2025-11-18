Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    New Update for e-Commerce Vehicles : ओला, उबर व रैपिडो जैसी कंपनियों के वाहन अब यूं ही नहीं चलेंगे...एक जनवरी 2026 से होगी यह व्यवस्था

    By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:27 PM (IST)

    मेरठ में केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशानुसार, 1 जनवरी 2026 से ई-कॉमर्स कंपनियों के पेट्रोल और डीजल वाहन नहीं चलेंगे। ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों का उपयोग करना होगा। रैपिडो की पेट्रोल बाइकें भी बंद हो जाएंगी। यह फैसला स्वच्छ हवा और बेहतर परिवहन के लिए लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    1 जनवरी 2026 से ई-कॉमर्स कंपनियों के पेट्रोल और डीजल वाहन नहीं चलेंगे। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर एक जनवरी 2026 से ई-कामर्स कंपनियों के सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी चालित वाहन सड़कों पर चल सकेंगे।

    एआरटीओ राजेश कर्दम ने बताया कि आनलाइन सेवा देने वाली ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों पर यह नियम लागू होगा। इन्हें एग्रीगेटर्स भी कहा जाता है। मेरठ में बड़ी संख्या में रैपिडो कंपनी द्वारा पेट्रोल चालित बाइकें संचालित की जा रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उप परिवहन आयुक्त हरिशंकर सिंह ने इस संबंध में कंपनियों से वार्ता कर इसका अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। समय रहते कंपनियां अपने वाहन को सीएनजी और इलेक्ट्रिक में बदल लें। एग्रीगेटर्स कंपनियों के 3.5 टन के चार पहिया लाइट कामर्शियल व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल पर भी यह नियम लागू होगा।