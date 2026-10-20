ध्यान से आइए! आज शाम 5 बजे से रूट डायवर्जन, मेरठ सिटी में नहीं आ पाएंगे भारी वाहन; 51 स्थानों पर रावण दहन

जागरण संवाददाता, मेरठ। मंगलवार 20 अक्टूबर (आज) विजयदशमी (दशहरा पर्व) है। जिले में 36 व शहर में 15 स्थानों पर रावण दहन होगा। शहर में 17 स्थानों पर रामलीला का मंचन हो रहा है। ऐसे में विजय दशमी पर शहर में इन सभी स्थानों पर मेले का आयोजन होगा। इस दौरान हजारों लोग यहां पहुंचेंगे। सुरक्षा को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर में रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। मकसद किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने व लोगों की महफूज रखना है।

रूट डायवर्जन के अनुसार, आज शाम पांच बजे से शहर में भारी वाहनों का पूरी तरह से प्रवेश बंद हो जाएगा। ऐसे में यदि आप स्वजन संग किसी आयोजन या अन्य स्थान पर वाहन से जा रहे है तो ध्यान से आइए। रूट डायवर्जन अच्छी तरह देख लें, ताकि गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत न हो। इस दौरान रोडवेज बस, प्राइवेट बस व अन्य छोटे माल वाहक वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।