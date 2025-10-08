Language
    मिशन शक्ति अभियान: 65 छात्राओं ने बनवाए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क सुरक्षा संबंधी पूछे सवाल

    By Vinay Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:41 PM (IST)

    मेरठ में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत संभागीय परिवहन कार्यालय ने ड्राइविंग माय ड्रीम्स कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 65 छात्राओं को लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए। आरटीओ अनीता सिंह ने हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। छात्राओं को राहवीर योजना के बारे में भी बताया गया जिसमें सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर पुरस्कार दिया जाएगा।

    65 छात्राओं ने बनवाए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क सुरक्षा संबंधी पूछे प्रश्न

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा आइटीआइ साकेत स्थित ड्राइविंग लाइसेंस कार्यालय में ड्राइविंग माय ड्रीम्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जागरूक करते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु पूरी करने वाली छात्राओं के लर्निंग लाइसेंस बनाए गए।

    कार्यक्रम में 65 छात्राओं के लर्निंग लाइसेंस बने। आरटीओ अनीता सिंह ने 1090, 181 व 112 हेल्पलाइन नंबर के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। एआरटीओ राजेश कर्दम ने सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी।

    छात्राओं ने लाइसेंस व सड़क सुरक्षा संंबंधित प्रश्नों को अधिकारियों के समक्ष रखा। एआरटीओ प्रशासन युतिका सिंह ने मिशन शक्ति अभियान के बारे में बताया। यात्री कर अधिकारी प्रीति पांडेय ने कविता के माध्यम से जागरूक किया।

    कार्यक्रम में मंगल पांडेय महिला डिग्री कालेज, एनएएस डिग्री कालेज, आइटीआइ साकेत, कनोहर लाल, महिला डिग्री कालेज की छात्राएं मौजूद रहीं। संभागीय निरीक्षक अजय तिवारी, प्रोफेसर पंकज कुमार, प्रोफेसर लता कुमार, प्रशिक्षक अमित तिवारी व अन्य मौजूद रहे।

    बनिए राहवीर, जीतें 25 हजार का पुरस्कार

    मिशन शक्ति कार्यक्रम में छात्राओं को राहवीर योजना के बारे में जानकारी दी गई। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले को राहवीर नाम दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 25 हजार रुपये का पुरस्कार व डीएम द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।