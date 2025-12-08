Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ. शीबा खान ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया आपत्तिजनक वीडियो, 'ब्लैक डे' लिखा होने से बढ़ा विवाद

    By Lokesh Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:43 AM (IST)

    डॉ. शीबा खान ने इंस्टाग्राम पर एक विवादित वीडियो अपलोड किया, जिसमें 'ब्लैक डे' लिखा था। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ के अब्दुल्लापुर में क्लीनिक चलाने वाली गांव सीना निवासी महिला चिकित्सक ने छह दिसंबर को लेकर इंस्टाग्राम पर शनिवार को एक वीडियो प्रसारित कर दी। इसमें बाबरी मस्जिद पर एक मुस्लिम नेता का भड़काऊ बयान था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्क्रीन पर उसने ब्लैक-डे भी लिख दिया था। पुलिस ने रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसका शांतिभंग में चालान कर दिया गया। बाद में एसडीएम न्यायालय से उसे जमानत मिल गई।

    मवाना के गांव सीना निवासी डाॅ. शीबा खान बीएएमएस डिग्री धारक चिकित्सक हैं। गांव अब्दुल्लापुर में वह क्लीनिक चलाती है। शनिवार को छह दिसंबर से जुड़े बाबरी मस्जिद प्रकरण पर पूर्व में एक मुस्लिम नेता द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्रसारित कर दिया और ब्लैक-डे भी लिखा।

    पोस्ट एक मिनट आठ सेकेंड का था। लोगों का आरोप है यह वीडियो प्रसारित होते हुए मवाना पुलिस के पास कुछ ही घंटों में पहुंच गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रविवार को मवाना नगर व देहात के कई ग्रुप में यह पोस्ट प्रसारित हुई तो कई हिन्दू संगठनों ने उच्चाधिकारियों को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की।

    थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम जादौन ने महिला चिकित्सक को गांव अब्दुल्लापुर स्थित क्लीनिक से गिरफ्तार कर लिया। शाम को उसका शांतिभंग में चालान किया। एसडीएम कोर्ट ने उसे जमानत पर छोड़ दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि इस मामले में आरोपित के खिलाफ पुलिस की तरफ से माहौल खराब करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

    मवाना पुलिस द्वारा एक महिला चिकित्सक को गिरफ्तार कर शांतिभंग में कोर्ट भेजा था। जहां उसे निजी मुचलके व जमानत पर छोड़ा गया है।

    -संतोष कुमार सिंह, एसडीएम मवाना।