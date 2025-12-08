डॉ. शीबा खान ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया आपत्तिजनक वीडियो, 'ब्लैक डे' लिखा होने से बढ़ा विवाद

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ के अब्दुल्लापुर में क्लीनिक चलाने वाली गांव सीना निवासी महिला चिकित्सक ने छह दिसंबर को लेकर इंस्टाग्राम पर शनिवार को एक वीडियो प्रसारित कर दी। इसमें बाबरी मस्जिद पर एक मुस्लिम नेता का भड़काऊ बयान था।

स्क्रीन पर उसने ब्लैक-डे भी लिख दिया था। पुलिस ने रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसका शांतिभंग में चालान कर दिया गया। बाद में एसडीएम न्यायालय से उसे जमानत मिल गई। मवाना के गांव सीना निवासी डाॅ. शीबा खान बीएएमएस डिग्री धारक चिकित्सक हैं। गांव अब्दुल्लापुर में वह क्लीनिक चलाती है। शनिवार को छह दिसंबर से जुड़े बाबरी मस्जिद प्रकरण पर पूर्व में एक मुस्लिम नेता द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्रसारित कर दिया और ब्लैक-डे भी लिखा।

पोस्ट एक मिनट आठ सेकेंड का था। लोगों का आरोप है यह वीडियो प्रसारित होते हुए मवाना पुलिस के पास कुछ ही घंटों में पहुंच गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रविवार को मवाना नगर व देहात के कई ग्रुप में यह पोस्ट प्रसारित हुई तो कई हिन्दू संगठनों ने उच्चाधिकारियों को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की।

थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम जादौन ने महिला चिकित्सक को गांव अब्दुल्लापुर स्थित क्लीनिक से गिरफ्तार कर लिया। शाम को उसका शांतिभंग में चालान किया। एसडीएम कोर्ट ने उसे जमानत पर छोड़ दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि इस मामले में आरोपित के खिलाफ पुलिस की तरफ से माहौल खराब करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है।