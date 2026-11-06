माता सीता की जन्मस्थली से शुरू हुई ‘प्रकृति पथ अंतरराष्ट्रीय साइकिल यात्रा’, 'मंदोदरी की जन्मस्थली' पर होगा इसका भव्य स्वागत

जागरण संवाददाता, मेरठ। हिमालय संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और जनभागीदारी का संदेश लेकर नेपाल के जनकपुर से निकली ‘प्रकृति पथ की अंतरराष्ट्रीय साइकिल यात्रा’ 14 नवंबर को क्रांतिधरा मेरठ पहुंचेगी। पद्मश्री व पद्मभूषण से अलंकृत पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी की अगुवाई में निकली यात्रा का स्वागत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में होगा।

यह यात्रा दो देशों और सात राज्यों से गुजरते हुए गांव-गांव लोगों को प्रकृति संरक्षण के अभियान से जोड़ रही है। 16 नवंबर को देहरादून में इसका समापन होगा, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यात्रा का स्वागत करेंगे।