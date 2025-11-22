डाग रेस्पांस टीम तो है, लेकिन बर्थ कंट्रोल नहीं... जल्द जारी होगा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
मेरठ नगर निगम को आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए शासन से डाग रिस्पांस टीम और टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश मिला है। डाग रिस्पांस टीम तो है, पर कमेला स्थित नया एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर अभी चालू नहीं है। निगम ने चौथी बार टेंडर निकाला है। फिलहाल पुराने सेंटर से ही काम चलाया जा रहा है, और निगम का टोल फ्री नंबर अभी जारी नहीं हुआ है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए नगर निगम को डाग रिस्पांस टीम बनाने के साथ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश शासन से मिला है। हालांकि यहां डाग रिस्पांस टीम तो है, लेकिन कमेला स्थित नया एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर अभी चालू नहीं है। इसके संचालन को एजेंसी फाइनल करने के लिए निगम ने एक दिन पहले ही चौथी बार टेंडर निकाला है। तीन बार मानक अनुरूप निविदा न आने पर एजेंसी तय नहीं हो सकी।
फिलहाल नगर निगम शंकर नगर स्थित पुराने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के भरोसे आवारा कुत्तों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण कर रहा है। पुराने सेंटर का संचालन ठेका एजेंसी श्याम हेप्लिंग इनसाइट के पास है, जिसकी रिस्पांस टीम बनी हुई है। इस टीम में एजेंसी के मैनेजर केशव कुमार सहित कुत्तों को पकड़ने के लिए सात कर्मचारी और दो डाग वैन हैं। पकड़े गए आवारा कुत्तों की नसबंदी व एंटी रेबीज वैक्सिनेशन के लिए दो पशु चिकित्सक भी हैं। एजेंसी ने एक हेल्पलाइन नंबर 7900771069 दे रखा है। जिस पर सूचना मिलने पर एजेंसी की टीम मौके पर पहुंचती है।
निगम की ओर से आवारा कुत्तों से संबंधित समस्या के निदान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर अभी जारी नहीं किया गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अमर सिंह का कहना है कि कमेला स्थित नया एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का निर्माण नई गाइडलाइन के अनुसार किया गया है। इसके संचालन के लिए जैसे ही नई एजेंसी फाइनल होगी, वैसे ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाएगा। टेंडर की शर्त में इसे शामिल किया गया है। नए सेंटर की रिस्पांस टीम अलग होगी। दिसंबर में नए सेंटर का टेंडर फाइनल होने की उम्मीद है।
