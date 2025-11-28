यूपी में घर के बाहर खेल रहे तीन मासूम बच्चों को कुत्तों ने नोचा, बिल्कुल आंख के नीचे किया हमला
मेरठ के रसूलपुर औरंगाबाद गाँव में आवारा कुत्तों ने तीन बच्चों पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सादिया और नाजिया नामक दो बच्चियाँ घर के बाहर खेल रही थीं जब कुत्तों ने उन पर हमला किया। एक अन्य बच्चा, अहरम भी कुत्ते के काटने का शिकार हुआ। तीनों बच्चों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं। जिला अस्पताल में इंजेक्शन की उपलब्धता से पीड़ितों को राहत मिली है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर औरंगाबाद में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। घर के बाहर खेल रहे तीन मासूम बच्चों पर कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया। उन्हें बुरी तरह से नोंच डाला।
उनकी चीख-पुकार पर लोग लाठी-डंडे लेकर दौड़े और बच्चों को कुत्तों से छुड़ाया। गंभीर हालत में पीएल शर्मा जिला अस्पताल में बच्चों को एंटी रेबीज सीरम इंजेक्शन लगाए गए। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है।
रसूलपुर औरंगाबाद गांव में बुधवार दोपहर दो बजे दिलशाद की बेटी चार साल की सादिया और तीन साल की नाजिया खेल रही थी। अचानक कुत्तों का एक झुंड आया और बच्चियों पर टूट पड़ा। कुत्तों ने मासूमों को घेर लिया और उन्हें काटना शुरू कर दिया। उनकी चीख पुकार सुनकर स्वजन तुरंत दौड़े और लाठी-डंडों की मदद से कुत्तों को भगाया।
तब तक दोनो बच्चे लहूलुहान हो चुके थे। स्वजन ने बताया कि बुधवार शाम दोनों को मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे। यहां से एंटी रेबीज सीरम इंजेक्शन लगवाने के लिए पीएल शर्मा जिला अस्पताल भेज दिया गया। गुरुवार सुबह एंटी रेबीज क्लीनिक में यह इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा गया। दोनों बच्चों को लाने की तैयारी थी कि सुबह फजर मोहम्मद के तीन साल के बेटे अहरम को भी कुत्ते ने काट लिया।
भावनपुर स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर अहरम को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया गया। सादिया और नाजिया को लहुलूहान अवस्था में पीएल शर्मा जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां एंटी रेबीज क्लीनिक में दोनों को एंटी रेबीज सीरम इंजेक्शन लगाया गया। मासूस बच्चों के चेहरे, गाल को कुत्तों ने खरोंच डाला है। सादिया के बाएं पैर में कई जगह कुत्ते ने नोंच लिया है। गहरे घाव हो गए हैं। फिजिशियन डा. अंकित कुमार ने बताया कि एक बच्ची की आंख बाल-बाल बच गई। बिल्कुल आंख के नीचे कुत्ते के पंजे का निशान है।
जिला अस्पताल में आए एंटी रेबीज सीरम इंजेक्शन
पीएल शर्मा जिला अस्पताल में तीन महीने से एंटी रेबीज सीरम इंजेक्शन न होने के कारण गहरे घाव वाले पीड़ितों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली भेजा जा रहा था। अब कुछ दिन के लिए राहत मिल गई है। एंटी रेबीज क्लीनिक में 20 किट एंटी रेबीज सीरम इंजेक्शन की आ गई हैं। गुरुवार को दो पीड़ितों को लगाई गईं। इससे अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। एंटी रेबीज इंजेक्शन पहले से लग रहा है।
हमारे पास कुत्तों को लेकर कोई गाइड लाइन नहीं आई
डीपीआरओ वीरेंद्र यादव से रसूलपुर औरंगाबाद की घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से इंकार किया। साथ ही यह भी कहा कि आवारा कुत्तों के संबंध में उनके पास न तो शासन से कोई गाइड लाइन आई और न ही केंद्र सरकार की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के संबंध में आदेश के क्रम मेंं शासन से जो दिशा-निर्देश मिलेंगे उस पर कार्य किया जाएगा।
