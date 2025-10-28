Language
    'कौन-सा ग्रह पानी पर तैर सकता है?', डीएलएड परीक्षा में पूछे गए इन सवालों का क्या आपको पता है जवाब?

    By Rajendra Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:39 PM (IST)

    मेरठ में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 की परीक्षा कड़ी सुरक्षा में हुई। सामाजिक अध्ययन में रोचक प्रश्न पूछे गए, जैसे 'कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है?' और 'गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है?' छात्रों ने विज्ञान और गणित को आसान बताया, जबकि सामाजिक अध्ययन को कुछ मुश्किल माना।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर वर्ष-2025 की परीक्षा मंगलवार को हावर्ड प्लेस्टेड गर्ल्स इंटर कालेज सिविल लाइंस समेत सभी केंद्रों पर कड़ी-सुरक्षा के बीच हुई। तीसरी पाली में हुई सामाजिक अध्ययन विषय की परीक्षाएं में कई रोचक व इतिहास की घटनाओं से संबंधित सवाल भी पूछे गए। इनमें एक सवाल था कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है। इसका सही उत्तर शनि ग्रह रहा।

    डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हुई है। मंगलवार को परीक्षा का दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन सुबह 10 से 11 बजे की पाली में तृतीय प्रश्नपत्र विज्ञान, सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक चतुर्थ प्रश्नपत्र गणित विषय एवं दोपहर दो से शाम चार बजे तक तृतीय पाली में पंचम प्रश्नपत्र सामाजिक अध्ययन विषय की परीक्षा की हुई।

    यह प्रश्नपत्र पूरे 50 अंकों का रहा। तृतीय पाली में हुई सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में कई रोचक सवाल पूछे गए। इनमें गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। सही उत्तर ऋगवेद रहा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था। सही उत्तर राजा कालाशोक रहा। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है। सही उत्तर तीन रहा।

    अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। सही उत्तर एडम स्मिथ रहा। नासा का मुख्यालय स्थित है। सही उत्तर वाशिंटन डीसी रहा। प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई। सही उत्तर चीन रहा। महाभारत के लेखक कौन थे। सही उत्तर वेद व्यास रहा। इसरो का पूर्ण रूप क्या है, जैसे सवाल भी आए थे।

    विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र कल 25 अंकों का था जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य थे। विज्ञान विषय की परीक्षा में भी कई चर्चित सवाल पूछे गए। इनमें एक सवाल था, फुट किसके बराबर होता है... इसके चार विकल्प दिए हुए थे। दूसरा सवाल था सिंघाड़ा तथा आर्किड की जड़ किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है।

    तीसरा सवाल था, घर्षण बल किसे कहते हैं। घर्षण बल का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। चौथा सवाल था पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है, जिसमें आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। पांचवा सवाल था सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए।

    परीक्षार्थी बोले, आसान रहा विज्ञान व गणित का पेपर, सामाजिक ने घुमाया

    शहर के हावर्ड प्लेस्टेड गर्ल्स इंटर कालेज केंद्र से परीक्षा देकर निकले निकली छात्रा अंशु कुमारी, बाबी कुमारी का कहना था कि विज्ञान और गणित विषय का प्रश्न पत्र आसान रहा। इन दोनों ही पेपर में अच्छे अंक आएंगे। वहीं, परीक्षार्थी राजू कुमार का कहना था कि सामाजिक अध्ययन विषय का प्रश्नपत्र मुश्किल था। कई सवाल मुश्किल रहे।